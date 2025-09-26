Очень опасное: Анджелина Джоли рассекретила свое странное хобби
- Анджелина Джоли с подросткового возраста коллекционирует необычные предметы.
- Увлечение актрисы неоднократно пригодилось ей во время съемок в фильмах.
Самая известная голливудская актриса Анджелина Джоли имеет необычное увлечение. Оно появилось у звезды еще в подростковом возрасте после посещения ярмарки в стиле эпохи Возрождения.
С тех пор, а это где-то 11 – 12-летнего возраста, Анджелина получала от матери нетипичные подарки, передает 24 Канал со ссылкой на The Shot и Business Insider.
Какое хобби имеет Анджелина Джоли?
Будущей актрисе покупали ... ножи. Еще с детства она начала коллекционировать оружие.
В 1998 году Анджелина появилась в шоу Late Night с Конаном О'Брайеном, где продемонстрировала ловкость во владении ножом-бабочкой.
Джоли жонглирует ножом: смотрите видео
Джоли не только коллекционерка оружия, но и умеет бросать ножи. Это умение она продемонстрировала в фильмах о Ларе Крофт, а также в фильме "Мистер и миссис Смит".
Как Джоли бросала ножи в фильме о Крофт: смотрите видео
К слову, это не единственное необычное увлечение актрисы. С 2004 года она имеет частную лицензию пилота и летает на легком самолете Cirrus SR22.
В одном из интервью Пэрис Хилтон призналась, что она не такая, какой ее большинство представляет. Светская львица уверяет, что она настоящая пацанка, которая любит рыбачить и наблюдать за лягушками. Актрисе нравится ловить лягушек, собирать их в ведро, а потом отпускать обратно в природу.