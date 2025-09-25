Весной пара наконец осуществила свою мечту – переехала в новый дом на берегу реки. Дом возводили 6 месяцев, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Что шокировало пару, которая переехала в новостройку у реки?

Каким же было разочарование влюбленных, когда через четыре месяца река высохла.

"Вот это неудача... Мы построили дом у реки, а через 4 месяца она высохла", – говорится в тексте к видео.

В подписи под постом добавлено с иронией: "С положительной стороны – по крайней мере мы больше не живем в зоне подтопления".

Неприятность, которая произошла с парой из Западной Вирджинии: смотрите видео

В комментарии изданию женщина отметила, что внезапное исчезновение реки стало настоящим шоком. "Мы и не думали, что река исчезнет сразу после того, как мы сюда переедем", – говорит Боднович.

На вопрос, что стало причиной, она ответила: "У нас очень засушливые август и сентябрь".

Несмотря на то, что Западная Вирджиния – один из самых маленьких американских штатов по площади, ее географические особенности вызывают значительные колебания в количестве осадков. В западной части может выпадать более 152 сантиметров осадков в год, тогда как на востоке чуть более 76 сантиметров.

Такие различия делают осадки непредсказуемыми, и в истории штата неоднократно случались крайности – от сильной засухи до чрезмерного ливня.

Несмотря на все невзгоды, пара не планирует уезжать.

"Мы все равно останемся. Мы вложили слишком много времени и усилий в наш дом мечты, чтобы позволить разрушить наши планы", – сказала Боднович.

