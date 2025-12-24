Однажды 31-летняя Эбби Гинграс вместе с мужем снимали металлические элементы в доме, чтобы очистить их. Предыдущие владельцы, когда красили стены, закрасили дверные ручки, завесы и вентиляционные решетки несколькими слоями. Пара же хотела вернуть этим элементам их первоначальный вид, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Что пара во время ремонта нашла в дверной ручке?

Именно во время снятия одной из накладок дверной ручки Гинграс сделала неожиданную находку – внутри было приклеено кольцо.

Когда мы нашли кольцо, то, конечно, очень обрадовались. Кто же не мечтает найти скрытый клад хотя бы раз в жизни? Мы сразу поделились этой историей с друзьями и семьей,

– рассказала женщина.

Гинграс не знает, как кольцо оказалось внутри двери, но подозревает, что оно пролежало там очень долго.

Судя по количеству слоев краски, что ее покрывали, пара решила, что кольцо было там еще с момента нанесения первого слоя краски – вероятно, с 1920-х или 1930-х годов.

Оно казалось ценным, похожим на золото с рубином или гранатом. Вероятно, кто-то считал кольцо драгоценным и намеренно спрятал, или же ребенок просунул его внутрь через замочную скважину – намеренно или случайно – и впоследствии об этом забыл.

Однако любые надежды на финансовую выгоду быстро развеялись. После визита к ювелиру выяснилось, что это не настоящее золото и не настоящий камень.

Несмотря на это, кольцо стало для Эбби особенным, учитывая то, как долго она, вероятно, была частью этого дома. "Оно имеет для нас большую сентиментальную ценность, ведь теперь является частью нашей истории с этим домом. Мы оставили ее себе, и я время от времени ее ношу", – говорит женщина.

Гинграс решила поделиться этой находкой на Reddit. После публикации она получила несколько идей относительно того, что можно сделать с кольцом.

Сокровище, которое пряталось в дверной ручке: смотрите фото

"Кто-то на Reddit предложил прикрепить его к кисти и повесить на ту самую дверную ручку, возле которой мы его нашли. Мне очень понравилась эта идея, и я планирую реализовать ее в ближайшее время", – сказала Эбби.

