Одного разу 31-річна Еббі Ґінґрас разом із чоловіком знімали металеві елементи в будинку, щоб очистити їх. Попередні власники, коли фарбували стіни, зафарбували дверні ручки, завіси та вентиляційні решітки кількома шарами. Пара ж хотіла повернути цим елементам їхній первісний вигляд, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Що пара під час ремонту знайшла у дверній ручці?

Саме під час зняття однієї з накладок дверної ручки Ґінґрас зробила найнесподіванішу знахідку – всередині була приклеєна каблучка.

Коли ми знайшли каблучку, то, звісно, дуже зраділи. Хто ж не мріє знайти прихований скарб бодай раз у житті? Ми одразу поділилися цією історією з друзями та родиною,

– розповіла жінка.

Ґінґрас не знає, як саме каблучка опинилася всередині дверей, але підозрює, що вона пролежала там дуже довго.

Судячи з кількості шарів фарби, що її вкривали, пара вирішила, що каблучка була там ще з моменту нанесення першого шару фарби – ймовірно, з 1920-х або 1930-х років.

Вона видавалася цінною, схожою на золото з рубіном або гранатом. Ймовірно, хтось вважав каблучку дорогоцінною і навмисно сховав, або ж дитина просунула її всередину через замкову щілину – навмисно чи випадково – і згодом про це забула.

Однак будь-які надії на фінансовий зиск швидко розвіялися. Після візиту до ювеліра з'ясувалося, що це не справжнє золото і не справжній камінь.

Попри це, каблучка стала для Еббі особливою, з огляду на те, як довго вона, ймовірно, була частиною цього будинку. "Вона має для нас велику сентиментальну цінність, адже тепер є частиною нашої історії з цим домом. Ми залишили її собі, і я час від часу її ношу", – каже жінка.

Ґінґрас вирішила поділитися цією знахідкою на Reddit. Після публікації вона отримала кілька ідей щодо того, що можна зробити з каблучкою.

Скарб, який ховався у дверній ручці: дивіться фото

"Хтось на Reddit запропонував прикріпити її до китиці й повісити на ту саму дверну ручку, біля якої ми її знайшли. Мені дуже сподобалася ця ідея, і я планую реалізувати її найближчим часом", – сказала Еббі.

