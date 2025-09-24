Пэрис Хилтон получает удовольствие от охоты за лягушками, передает 24 Канал со ссылкой на The Sun и Koimoi.

Что известно о необычном хобби Пэрис?

Я люблю охотиться на лягушек. Я делаю это на своих ранчо. У меня есть одно возле Окленда, Калифорнии, еще одно в Неваде, и я владею островом. Поэтому я ловлю лягушек, складываю их в ведро, а потом отпускаю,

– поделилась своим увлечением актриса.

Звезда призналась, что на самом деле она не такая, как ее представляет большинство: на подиумах, вечеринках или красных дорожках. Пэрис говорит, что она – пацанка, которой нравится рыбачить и смотреть на лягушек. "Я такая – немного чудаковатая в этом плане", – добавляет светская львица.

Итак, хотя хобби Пэрис – охота на лягушек – звучит необычно, она делает это не из жестокости, а скорее из интереса к природе. Она не вредит животным, а отпускает их, поэтому считает себя гуманнее обычных охотников.

Какие увлечения имеет королевская семья?

Принцесса Уэльская имеет немало хобби. Одно из ее самых любимых – фотография. Кейт Миддлтон занимается ею почти на профессиональном уровне. Король Чарльз, зато, не разделяет восторга своей невестки. Он считает, что фотография не способна передать все нюансы, а потому предпочитает живопись.

Принц Уильям долгое время любил ездить на мотоциклах. Его жену это увлечение мужа очень пугало. Известно, что принц после рождения троих детей покинул свое хобби.