Періс Гілтон отримує задоволення від полювання за жабами, передає 24 Канал із посиланням на The Sun та Koimoi.

Що відомо про незвичне хобі Періс?

Я люблю полювати на жаб. Я роблю це на своїх ранчо. У мене є одне біля Окленда, Каліфорнії, ще одне в Неваді, і я володію островом. Тож я ловлю жаб, складаю їх у відро, а потім відпускаю,

– поділилася своїм захопленням акторка.

Зірка зізналася, що насправді вона не така, як її уявляє більшість: на подіумах, вечірках або червоних доріжках. Періс каже, що вона – пацанка, якій подобається рибалити і дивитися на жаб. "Я така – трохи дивакувата в цьому плані", – додає світська левиця.

Отже, хоча хобі Періс – полювання на жаб – звучить незвично, вона робить це не з жорстокості, а швидше з інтересу до природи. Вона не шкодить тваринам, а відпускає їх, тож вважає себе гуманнішою за звичайних мисливців.

Які захоплення має королівська родина?

Принцеса Уельська має чимало хобі. Одне із її найулюбленіших – фотографія. Кейт Міддлтон займається нею майже на професійному рівні. Король Чарльз, натомість, не поділяє захвату своєї невістки. Він вважає, що фотографія не здатна передати усі нюанси, а тому надає перевагу живопису.

Принц Вільям тривалий час полюбляв їздити на мотоциклах. Його дружину це захоплення чоловіка дуже лякало. Відомо, що принц після народження трьох дітей покинув своє хобі.