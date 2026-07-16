Не нужен огород: как вырастить арбуз на балконе или террасе

Вырастить сочный и сладкий арбуз можно даже без большого приусадебного участка. Компактные сорта этой культуры хорошо растут в просторных контейнерах, поэтому их успешно выращивают на балконах, террасах, во дворах и даже в теплицах.

Как пишет издание Homes & Gardens, главное – правильно выбрать сорт, обеспечить достаточное количество солнца, регулярно поливать растение и своевременно подкармливать его.

Какие сорта подходят для выращивания в горшке?

Для выращивания в контейнерах лучше всего выбирать компактные сорта, которые образуют более короткие побеги и не занимают много места. Среди лучших вариантов:

Sugar Baby;

Bush Sugar Baby;

Golden Midget;

другие низкорослые сорта.

Такие арбузы способны сформировать полноценные плоды даже при ограниченном объеме почвы. Как известно, арбуз имеет мощную корневую систему, поэтому маленькие емкости для него не подходят. Для одного растения понадобится контейнер объемом не менее 40 – 60 литров с дренажными отверстиями. Чем больше горшок, тем легче поддерживать стабильную влажность почвы, а корни будут иметь достаточно пространства для развития.

Какую почву выбрать?

Для посадки лучше всего использовать легкий, питательный и хорошо дренированный субстрат. Оптимальным считается универсальный грунт с добавлением компоста примерно в соотношении 4:1. Такая смесь хорошо удерживает влагу, одновременно обеспечивая доступ воздуха к корням.



Как успешно выращивать арбузы на балконе или террасе / Фото Pexels

Как посадить арбуз?

Выращивать растение можно как из семян, так и через рассаду.

Семена высевают на глубину 2 – 3 сантиметра, а после появления всходов оставляют самое сильное растение. При высадке рассады важно не повредить земляной ком, ведь корневая система арбуза очень чувствительна к пересадке.

Если планируете выращивать побеги вертикально, сразу установите прочную опору или шпалеру.

Сколько солнца нужно арбузу?

Арбузы относятся к теплолюбивым культурам. Для нормального роста им требуется 8–10 часов прямого солнечного света ежедневно. Лучше всего растения развиваются при температуре выше +21 градуса. В регионах с прохладным летом их рекомендуют выращивать в теплице или парнике.

В зависимости от сорта плоды созревают примерно через 70 – 90 дней после посадки. О спелости свидетельствуют сразу несколько признаков:

усик у плодоножки полностью высох;

кожица стала более матовой и твердой;

при легком постукивании слышен глухой звук.

Собирать урожай лучше острым ножом или секатором, оставляя небольшую часть плодоножки. Так арбузы дольше останутся свежими.