Заброшенная квартира превратилась в дизайнерский офис: стоимость ремонта приятно удивляет

В Румынии старая съемная квартира, которую владельцы не хотели ремонтировать, превратилась в стильный офис. На преобразование запущенного жилья площадью около 40 квадратных метров в городе Тимишоаре команда архитекторов потратила примерно 5 тысяч евро и четыре месяца работы.

Как из старой квартиры решили сделать офис?

Как сообщает LoveDeco, над проектом работали архитекторы AP Design, Atelier LUNE и LIVTectura. Они хотели создать не типичный офис, а пространство, которое больше напоминало бы уютную гостиную для работы и встреч с клиентами.

Квартира находилась в плохом состоянии: на стенах остались следы старых ремонтов, паркет нуждался в реставрации, в коридоре лежал изношенный линолеум, а ванной комнатой практически невозможно было пользоваться. В то же время у помещения были свои преимущества:

высокие потолки,

массивный дубовый паркет,

большие окна и оригинальные деревянные двери.

Именно эти элементы архитекторы решили не скрывать, а сделать частью нового интерьера.



Как изменилась старая квартира / Фото LoveDeco

Сколько стоила реконструкция квартиры?

Поскольку квартира была арендованной, все расходы команда взяла на себя. Общий бюджет проекта составил около 5 тысяч евро. Примерно 60% этой суммы ушло на строительные работы, материалы и реставрацию существующих элементов. Чтобы уложиться в смету, архитекторы сами красили стены, руководили ремонтом и даже привлекали к работе друзей и коллег.

Какие дизайнерские решения стали главной особенностью интерьера?

Одной из главных особенностей проекта стал старый бордовый ковер, который уже лежал в комнате. Вместо того чтобы его заменить, дизайнеры использовали его в качестве основы для всей цветовой палитры. Бордовые акценты повторились в шторах, ножках стола, декоративных элементах и освещении, а светлые стены помогли визуально расширить пространство.



Ковер стал ярким акцентом / Фото LoveDeco

Центром офиса стал большой деревянный стол, изготовленный на заказ. За ним команда работает, проводит презентации и встречается с клиентами. Пространство дополнили открытыми полками, книгами, образцами материалов и предметами декора, которые архитекторы привезли из собственных коллекций.

Какие комнаты изменились больше всего?

Наибольшие изменения претерпели коридор и маленькая ванная комната. В коридоре заменили пол и установили бордовую бархатную штору, которая скрывает вход в кухню и стала одним из главных акцентов интерьера. В ванной площадью менее одного квадратного метра полностью обновили отделку, сантехнику и установили компактный умывальник. Благодаря новому оформлению даже очень маленькое пространство стало функциональным.

Как изменилась старая квартира / Фото LoveDeco

Какая деталь стала символом нового офиса?

Особое место в интерьере занимает картина с тремя стрекозами, которую специально для архитекторов создала их подруга-художница. Она символизирует троих партнеров, объединившихся для совместной работы над проектами. По словам авторов, они сознательно не пытались скрыть возраст здания.

Наоборот, старый паркет, деревянные двери, высокие потолки и отдельные недостатки квартиры помогли создать пространство с характером, которое сложно воссоздать в новом офисе.