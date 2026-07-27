Редко кто вкладывается: как правильно рассчитать бюджет на ремонт и избежать перерасходов

Планируя ремонт, большинство владельцев квартир составляют смету и надеются не выходить за ее пределы. Однако на практике это удается далеко не всем. Непредвиденные расходы возникают почти в каждом проекте особенно если ремонт производят впервые.

24 Канал пообщался с львовянкой Наталией, которая вместе с мужем недавно завершила свой первый ремонт в новостройке. Она рассказала, как им удалось избежать значительных перерасходов и что следует учесть еще на этапе планирования.

Почему бюджет ремонта часто растет?

По словам Натальи, редко кому удается полностью уложиться в первоначальный бюджет, особенно когда речь идет о ремонте "с нуля". В то же время их опыт оказался более удачным, ведь супруги заранее учли расходы, о которых многие упоминают уже во время работ.

Лично у нас не было перерасходов, потому что мы понимали, что нужно будет дополнительно платить за доставку, за поднятие на этаж. Поэтому у нас значительных перерасходов не было,

– рассказала Наталья.

Именно эти, на первый взгляд, мелкие затраты часто становятся неожиданностью для впервые обустраивающих собственное жилье.



Как правильно рассчитать бюджет на ремонт и избежать перерасходов / Фото Unsplash

Какие затраты чаще всего забывают учесть?

Эксперты отмечают, что при составлении бюджета многие учитывают только стоимость материалов и работы мастеров. Однако окончательная сумма почти всегда больше . К дополнительным расходам могут относиться:

доставка строительных материалов;

подъем материалов на этаж;

вывоз строительного мусора;

аренда инструментов или оборудования;

дополнительные материалы, которых не хватило при ремонте;

непредвиденные работы, оказавшиеся уже после демонтажа.

Именно из-за таких расходов смета нередко увеличивается на десятки тысяч гривен. Строители советуют еще до начала ремонта закладывать резервный бюджет. Чаще рекомендуют оставить 10 – 20% от общей стоимости ремонта на непредвиденные расходы.

Важно! Если планируемый бюджет составляет 800 тысяч гривен, стоит сразу предусмотреть еще 80 – 160 тысяч гривен резерва. Если эти средства не понадобятся, их можно использовать на мебель, декор или бытовую технику.

Также специалисты советуют еще до старта работ попросить мастеров составить максимально детальную смету с указанием всех дополнительных услуг. Это поможет избежать ситуаций, когда за доставку, занос материалов или мелкие монтажные работы приходится доплачивать уже в процессе ремонта.

Опыт Натальи показывает, что главный секрет экономии заключается не только в поиске более дешевых материалов. Не менее важно предварительно продумать все этапы ремонта и честно оценить будущие затраты. Самая детальная планировка, внимание к мелочам и финансовый резерв помогают пройти ремонт без неприятных сюрпризов и не выходить далеко за пределы запланированного бюджета.