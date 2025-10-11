Не обязательно тратить тысячи на новую плитку, чтобы ванная или туалет выглядели современно. В интернете набирает популярности бюджетный лайфхак использования накладок или виниловых панелей на плитку, которые обновляют интерьер буквально за несколько часов.

Об этом секрете рассказала пользовательница тиктока с ником @olenacorn, передает 24 Канал.

Как это работает?

Такие декоративные наклейки продаются наборами и стоят копейки по сравнению с полноценным ремонтом. Их просто приклеивают на старую плитку – без пыли, грязи и демонтажа. Рисунки бывают разные: от классических орнаментов в стиле марокканских кафелей до минималистичных геометрических узоров.

Достаточно очистить поверхность, обезжирить ее и аккуратно приклеить накладку – и даже старая плитка получит "вторую жизнь". Такие наклейки легко моются, не боятся влаги и подходят для ванной, туалета или кухни.

Эксперты советуют выбирать виниловые или ПВХ накладки с влагостойким покрытием – они дольше всего держатся и не отклеиваются даже при перепадах температуры. Поэтому, если вы хотите быстро обновить пространство без ремонта – этот трюк станет вашим спасением.

Как быстро обновить интерьер?

Real Simple со ссылкой на дизайнера интерьеров Кейт Доусон говорит, что краска – это чудо для декорирования. По ее словам, ничто не может так быстро и кардинально изменить пространство – без значительного ремонта – как новый слой краски. Он может изменить атмосферу и стиль, даже если используется только на одной стене.

Какие еще существуют бюджетные способы обновить комнату?