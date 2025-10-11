Об этом секрете рассказала пользовательница тиктока с ником @olenacorn, передает 24 Канал.
Как это работает?
Такие декоративные наклейки продаются наборами и стоят копейки по сравнению с полноценным ремонтом. Их просто приклеивают на старую плитку – без пыли, грязи и демонтажа. Рисунки бывают разные: от классических орнаментов в стиле марокканских кафелей до минималистичных геометрических узоров.
Достаточно очистить поверхность, обезжирить ее и аккуратно приклеить накладку – и даже старая плитка получит "вторую жизнь". Такие наклейки легко моются, не боятся влаги и подходят для ванной, туалета или кухни.
Эксперты советуют выбирать виниловые или ПВХ накладки с влагостойким покрытием – они дольше всего держатся и не отклеиваются даже при перепадах температуры. Поэтому, если вы хотите быстро обновить пространство без ремонта – этот трюк станет вашим спасением.
Как быстро обновить интерьер?
Real Simple со ссылкой на дизайнера интерьеров Кейт Доусон говорит, что краска – это чудо для декорирования. По ее словам, ничто не может так быстро и кардинально изменить пространство – без значительного ремонта – как новый слой краски. Он может изменить атмосферу и стиль, даже если используется только на одной стене.
Какие еще существуют бюджетные способы обновить комнату?
Дизайнеры рекомендуют обновлять комнату с помощью деталей, таких как скатерти, жалюзи, краска, освещение, ковры, подушки и растения, что могут изменить атмосферу без значительных затрат.
Для более глобальных изменений, даже с ограниченным бюджетом, важно планировать расходы, выбирать надежного подрядчика, избегать дорогих перепланировок, выполнять часть работ самостоятельно и постепенно обновлять комнаты.