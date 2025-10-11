Про цей секрет розповіла користувачка тіктоку з ніком @olenacorn, передає 24 Канал.

Як це працює?

Такі декоративні наклейки продаються наборами й коштують копійки порівняно з повноцінним ремонтом. Їх просто приклеюють на стару плитку – без пилу, бруду та демонтажу. Малюнки бувають різні: від класичних орнаментів у стилі марокканських кафелів до мінімалістичних геометричних візерунків.

Достатньо очистити поверхню, знежирити її та акуратно приклеїти накладку – і навіть стара плитка отримає "друге життя". Такі наклейки легко миються, не бояться вологи й підходять для ванної, туалету чи кухні.

Експерти радять обирати вінілові або ПВХ накладки з вологостійким покриттям – вони найдовше тримаються й не відклеюються навіть при перепадах температури. Тож, якщо ви хочете швидко оновити простір без ремонту – цей трюк стане вашим порятунком.

Як швидко оновити інтер'єр?

Real Simple з посиланням на дизайнерку інтер'єрів Кейт Доусон каже, що фарба – це диво для декорування. За її словами, ніщо не може так швидко і кардинально змінити простір – без значного ремонту – як новий шар фарби. Він може змінити атмосферу та стиль, навіть якщо використовується лише на одній стіні.

Які ще існують бюджетні способи оновити кімнату?