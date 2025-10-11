Про цей секрет розповіла користувачка тіктоку з ніком @olenacorn, передає 24 Канал.
Як це працює?
Такі декоративні наклейки продаються наборами й коштують копійки порівняно з повноцінним ремонтом. Їх просто приклеюють на стару плитку – без пилу, бруду та демонтажу. Малюнки бувають різні: від класичних орнаментів у стилі марокканських кафелів до мінімалістичних геометричних візерунків.
Достатньо очистити поверхню, знежирити її та акуратно приклеїти накладку – і навіть стара плитка отримає "друге життя". Такі наклейки легко миються, не бояться вологи й підходять для ванної, туалету чи кухні.
Експерти радять обирати вінілові або ПВХ накладки з вологостійким покриттям – вони найдовше тримаються й не відклеюються навіть при перепадах температури. Тож, якщо ви хочете швидко оновити простір без ремонту – цей трюк стане вашим порятунком.
Як швидко оновити інтер'єр?
Real Simple з посиланням на дизайнерку інтер'єрів Кейт Доусон каже, що фарба – це диво для декорування. За її словами, ніщо не може так швидко і кардинально змінити простір – без значного ремонту – як новий шар фарби. Він може змінити атмосферу та стиль, навіть якщо використовується лише на одній стіні.
Які ще існують бюджетні способи оновити кімнату?
Дизайнери рекомендують оновлювати кімнату за допомогою деталей, таких як скатертини, жалюзі, фарба, освітлення, килими, подушки та рослини, що можуть змінити атмосферу без значних витрат.
Для більш глобальних змін, навіть з обмеженим бюджетом, важливо планувати витрати, вибирати надійного підрядника, уникати дорогих перепланувань, виконувати частину робіт самостійно та поступово оновлювати кімнати.