Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, дизайнери стверджують, що головне звертати увагу на деталі, які створюють атмосферу – колір, текстури, світло та акценти, що підкреслюють індивідуальність. Саме вони здатні вдихнути у простір нову енергію. Як же легко оновити своє житло, розповідаємо далі.

Як легко оновити дім?

Скатертини та текстиль

Навіть невелика деталь, як-от скатертина на журнальному столику, може змінити настрій кімнати. Це не лише практично, а й додає затишку. Якщо ж хочеться чогось унікального, можна замовити пошиття на замовлення чи навіть поекспериментувати власноруч, використовуючи кольорову стрічку для оформлення країв.

Жалюзі та додаткові шари

Бюджетні жалюзі або легкі драпіровки здатні зробити інтер’єр вишуканішим. Дизайнери радять додавати нові шари текстилю – це створює багатший вигляд і додає простору відчуття завершеності.

Свіжа фарба

Фарба – справжній рятівник для тих, хто хоче швидких змін. Один шар нового кольору може повністю оновити кімнату, зробити її світлішою та свіжішою. Важливо продумати загальну палітру та не обмежуватися лише акцентною стіною, а гармонійно поєднувати кольори.

Освітлення

Світло формує атмосферу. Якщо купівля нових світильників не входить у плани, спробуйте замінити лампочки на тепліші або встановити димер. Додайте кілька настільних ламп чи бра, щоб створити затишні острівці світла. Навіть нові абажури здатні змінити вигляд лампи й оновити кімнату.

Килими

Килим миттєво змінює відчуття від простору та додає кольору, тепла і текстури. Це один із найпростіших способів освіжити кімнату без капітальних витрат. А якщо обрати килим під замовлення за розміром кімнати, навіть недорогий варіант виглядатиме стильно.

Подушки

Декоративні подушки – ще один доступний спосіб зробити інтер’єр живішим. Їх можна міняти залежно від сезону чи настрою. Сьогодні яскраві й сміливі, завтра – нейтральні та стримані. Це наче гардероб для кімнати, який легко оновлювати.

Рослини та квіти

Живі рослини та квіти додають дому не лише краси, а й свіжості. Вони створюють відчуття гармонії та природності, а ще очищають повітря. Навіть кілька зелених акцентів на підвіконні або розставлені по дому квіти здатні зробити простір значно привабливішим.

Бюджетні оновлення здатні значно змінити житло / Фото Freepik

На чому можна заощадити під час ремонту?

Якщо легкого оновлення недостатньо і хочеться більш глобальних змін, це все одно можна зробити доволі бюджетно. Як пише American Standard, під час ремонту заощадити допоможуть такі поради:

Плануйте бюджет заздалегідь – розділіть«потреб» і бажання, закладіть резерв у 10 – 20% на непередбачені витрати.

Обирайте надійного підрядника – перевіряйте кілька пропозицій і репутацію, щоб уникнути переплат.

Не робіть дорогих перепланувань – працюйте з простором, який маєте, оновлюючи деталі замість масштабних змін.

Робіть частину робіт самостійно – фарбування чи прибирання можна виконати власноруч, а складне залишити професіоналам.

Ремонтуйте поступово – оновлюйте 1 – 2 кімнати за раз, щоб уникнути великих разових витрат.

Інвестуйте в довгострокову економію – обирайте сантехніку й техніку, що знижує споживання води та електроенергії.

Уважно обирайте матеріали – комбінуйте недорогі аналоги з якісними елементами, використовуйте фарбу замість плитки, повторно застосовуйте старі матеріали.

Поєднуйте дороге і дешеве – економте на другорядному, але інвестуйте в ключові елементи (робочі поверхні, сантехніку, фурнітуру).

Що допоможе дати житлу другий шанс?

Для того, щоб простір заграв новими барвами, не обов'язково його тільки оновлювати та наповнювати новими деталями. Іноді важливіше позбутися старого.

До прикладу, позбавлятися варто від речей, які більше не підходять, не приносять щастя або дублюють функції інших предметів.

Водночас сентиментальні речі та запаси на "чорний день" слід переглядати критично, зберігаючи лише дійсно важливе.