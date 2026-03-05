Чем помыть окна весной, чтобы они до осени оставались чистыми
- Есть средство, которое чистит окна эффективнее уксуса.
- Раствор из спирта и глицерина не только очищает окна, но и предотвращает от накопления грязи.
Весной хочется вымыть окна так, чтобы они оставались прозрачными как можно дольше. Домашние средства на основе уксуса или крахмала не всегда дают желаемый результат – иногда они оставляют тонкий налет, из-за которого пыль быстрее оседает на стекле.
Более эффективный вариант – раствор из спирта и глицерина. Об этом пишет ТСН.
Как отмыть окна так, чтобы долгие месяцы оставались чистыми?
Спирт хорошо удаляет пыль, следы дождя и другие загрязнения, а глицерин образует незаметную защитную пленку. Она помогает уменьшить появление разводов и препятствует накоплению пыли, поэтому стекло дольше остается чистым.
Как правильно мыть окна:
- Сперва протрите стекло теплой водой с небольшим количеством моющего средства.
- Затем нанесите тонкий слой раствора спирта с глицерином.
- Отполируйте поверхность салфеткой из микрофибры.
После такой обработки вода не оставляет грязных следов, а пыль меньше задерживается на стекле. Как следствие – окна дольше сохраняют блеск и прозрачность, а в доме становится светлее и уютнее.
Раствор из спирта и глицерина поможет окнам надолго оставаться чистыми / Фото Pinterest
Как правильно мыть окна без разводов?
Чтобы окна были чистыми и прозрачными, важно мыть их правильно и в подходящее время, пишет Martha Stewart.
Мойте окна утром или в пасмурный день – на солнце средство быстро высыхает и оставляет разводы.
Снаружи надо мыть окна минимум 2 раза в год (весной и осенью). Внутри – примерно раз в две недели. В загрязненных районах – чаще.
Как мыть изнутри
- Протрите пыль сухой микрофиброй,
- Нанесите раствор спирта и глицерина.
- Протрите стекло движениями в виде буквы S,
- Снимите жидкость скребком сверху вниз,
- Вытрите края сухой тканью.
Как мыть снаружи:
- Смойте грязь водой из шланга,
- Нанесите раствор и протрите губкой,
- Уберите воду скребком,
- Вытрите края насухо,
- Не забудьте про рамы, направляющие и сетки,
- Пропылесосьте направляющие, протрите уксусным раствором,
- Сетки снимите, вымойте мыльной водой, высушите.
