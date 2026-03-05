Чем помыть окна весной, чтобы они до осени оставались чистыми

Весной хочется вымыть окна так, чтобы они оставались прозрачными как можно дольше. Домашние средства на основе уксуса или крахмала не всегда дают желаемый результат – иногда они оставляют тонкий налет, из-за которого пыль быстрее оседает на стекле.

Более эффективный вариант – раствор из спирта и глицерина. Об этом пишет ТСН.

Как отмыть окна так, чтобы долгие месяцы оставались чистыми?

Спирт хорошо удаляет пыль, следы дождя и другие загрязнения, а глицерин образует незаметную защитную пленку. Она помогает уменьшить появление разводов и препятствует накоплению пыли, поэтому стекло дольше остается чистым.

Как правильно мыть окна:

Сперва протрите стекло теплой водой с небольшим количеством моющего средства.

Затем нанесите тонкий слой раствора спирта с глицерином.

Отполируйте поверхность салфеткой из микрофибры.

После такой обработки вода не оставляет грязных следов, а пыль меньше задерживается на стекле. Как следствие – окна дольше сохраняют блеск и прозрачность, а в доме становится светлее и уютнее.

Раствор из спирта и глицерина поможет окнам надолго оставаться чистыми / Фото Pinterest

Как правильно мыть окна без разводов?

Чтобы окна были чистыми и прозрачными, важно мыть их правильно и в подходящее время, пишет Martha Stewart.

Мойте окна утром или в пасмурный день – на солнце средство быстро высыхает и оставляет разводы.

Снаружи надо мыть окна минимум 2 раза в год (весной и осенью). Внутри – примерно раз в две недели. В загрязненных районах – чаще.

Как мыть изнутри

Протрите пыль сухой микрофиброй,

Нанесите раствор спирта и глицерина.

Протрите стекло движениями в виде буквы S,

Снимите жидкость скребком сверху вниз,

Вытрите края сухой тканью.

Как мыть снаружи:

Смойте грязь водой из шланга,

Нанесите раствор и протрите губкой,

Уберите воду скребком,

Вытрите края насухо,

Не забудьте про рамы, направляющие и сетки,

Пропылесосьте направляющие, протрите уксусным раствором,

Сетки снимите, вымойте мыльной водой, высушите.

