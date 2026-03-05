Укр Рус
5 марта, 13:25
Чем помыть окна весной, чтобы они до осени оставались чистыми

Анастасия Колесникова
  • Есть средство, которое чистит окна эффективнее уксуса.
  • Раствор из спирта и глицерина не только очищает окна, но и предотвращает от накопления грязи.

Весной хочется вымыть окна так, чтобы они оставались прозрачными как можно дольше. Домашние средства на основе уксуса или крахмала не всегда дают желаемый результат – иногда они оставляют тонкий налет, из-за которого пыль быстрее оседает на стекле.

Более эффективный вариант – раствор из спирта и глицерина. Об этом пишет ТСН.

Как отмыть окна так, чтобы долгие месяцы оставались чистыми?

Спирт хорошо удаляет пыль, следы дождя и другие загрязнения, а глицерин образует незаметную защитную пленку. Она помогает уменьшить появление разводов и препятствует накоплению пыли, поэтому стекло дольше остается чистым.

Как правильно мыть окна:

  • Сперва протрите стекло теплой водой с небольшим количеством моющего средства.
  • Затем нанесите тонкий слой раствора спирта с глицерином.
  • Отполируйте поверхность салфеткой из микрофибры.

После такой обработки вода не оставляет грязных следов, а пыль меньше задерживается на стекле. Как следствие – окна дольше сохраняют блеск и прозрачность, а в доме становится светлее и уютнее.

Раствор из спирта и глицерина поможет окнам надолго оставаться чистыми / Фото Pinterest

Как правильно мыть окна без разводов?

Чтобы окна были чистыми и прозрачными, важно мыть их правильно и в подходящее время, пишет Martha Stewart.

Мойте окна утром или в пасмурный день – на солнце средство быстро высыхает и оставляет разводы.

Снаружи надо мыть окна минимум 2 раза в год (весной и осенью). Внутри – примерно раз в две недели. В загрязненных районах – чаще.

Как мыть изнутри

  • Протрите пыль сухой микрофиброй,
  • Нанесите раствор спирта и глицерина.
  • Протрите стекло движениями в виде буквы S,
  • Снимите жидкость скребком сверху вниз,
  • Вытрите края сухой тканью.

Как мыть снаружи:

  • Смойте грязь водой из шланга,
  • Нанесите раствор и протрите губкой,
  • Уберите воду скребком,
  • Вытрите края насухо,
  • Не забудьте про рамы, направляющие и сетки,
  • Пропылесосьте направляющие, протрите уксусным раствором,
  • Сетки снимите, вымойте мыльной водой, высушите.

