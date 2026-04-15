Тереть не нужно: как очистить кухню от жира за 5 минут

Жир с кухонных поверхностей можно удалить всего за считанные минуты без всяких усилий. В этом поможет простое натуральное средство.

Быстро и эффективно очистить кухню от жира можно с помощью раствора двух доступных ингредиентов – пищевой соды и лимонного сока. Об этом рассказала эксперт по уборке, известная в TikTok как Mama Mila, пишет Express.

Как убрать жир с кухонных поверхностей за считанные минуты?

По словам блогера, сода эффективно нейтрализует жир благодаря своим щелочным свойствам, а лимонная кислота расщепляет загрязнения и помогает их легче удалить.

Для изготовления раствора нужно примерно 50 – 60 граммов пищевой соды, одна чайная ложка лимонного сока, 230 миллилитров воды. Все это надо смешать до однородной консистенции.

После готовый раствор наносят на жирные поверхности с помощью микрофибровой тряпки и оставляют примерно на 5 минут.

После этого достаточно просто вытереть поверхность теплой водой – без интенсивного трения.

Если остаются следы, их можно легко убрать сухой тряпкой.

Обратите внимание! Кислотные средства не стоит использовать на пористых каменных поверхностях (например, мраморе или граните), чтобы не повредить материал.

Смешайте соду с лимонной кислотой / Фото Pexels

Как правильно чистить жирные кухонные шкафы?

Эксперты говорят, что лучший результат дают проверенные моющие средства и правильная регулярность уборки – независимо от материала шкафов (дерево, ламинат или стекло). Об этом пишет GoodHousekeeping.

Они советуют ежедневно вытирать брызги и пятна сразу влажной тряпкой во время готовки.

Специалисты рекомендуют еженедельно протирать внешние поверхности шкафов микрофиброй с моющим средством.

Как правильно мыть шкафы:

нанести на тряпку мягкое моющее средство или раствор воды с каплей жидкости для посуды;

протереть дверцу с обеих сторон, особенно ручки – там больше всего жира;

если есть сильный налет (например, возле плиты) – использовать мягкую губку, завернутую в ткань;

смыть остатки средства влажной тряпкой;

вытереть насухо микрофиброй.

Эксперты отмечают: жир чаще всего скапливается не только на дверцах, но и в щелях, декоративных элементах и возле плиты, поэтому регулярная очистка значительно упрощает уборку и предотвращает сильные загрязнения.

