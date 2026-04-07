Специалист по уборке Линси Кромби объяснила, что чрезмерное использование кондиционера – частая причина того, что вещи теряют свежий запах. Многие добавляют кондиционер, чтобы придать приятный аромат, но если переборщить – эффект будет противоположный. Об этом пишет Express.

Почему вещи после стирки пахнут затхлостью?

По словам эксперта, большое количество кондиционера не освежает ткань, а создает налет, который задерживает влагу и бактерии.

Избыток кондиционера создает наслоение вместо свежести. Лучше меньше, чем больше,

– говорит Линси.

Другая эксперт по уборке Энн Рассел также предостерегает от чрезмерного использования кондиционера. Она говорит, что сначала одежда может пахнуть нормально, но после хранения появляется кислый запах.

Складываешь вещи в шкаф, а через два дня открываешь – и они пахнут кисло. Это из-за кондиционера,

– объясняет Энн.

По ее словам, он накапливается на ткани, из-за чего одежда становится тяжелой, скользкой и жирноватой на ощупь. Также она добавляет, что регулярное использование большого количества средства лишь усугубляет ситуацию: вещи быстрее пачкаются, появляется неприятный запах и даже пятна.

Не добавляйте много кондиционера в машинку / Фото Pexels

Как пишет Martha Stewart, еще одна распространенная причина появления затхлого запаха – плесень внутри стиральной машины. Влага может оставаться в резиновых уплотнителях или лотке для средств, даже если внешне все кажется чистым. Поэтому после стирки стоит вытирать эти места и оставлять дверцу открытой, чтобы все высыхало.

Неприятный запах также появляется, если одежда долго лежит мокрой в барабане. Даже несколько часов достаточно, чтобы ткань начала пахнуть сыростью. В таком случае вещи лучше перестирать с добавлением уксуса.

Проблему может вызвать и перегрузка машинки. Когда барабан переполнен, вода и средство не распределяются равномерно, и одежда очищается хуже.

