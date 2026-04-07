Фахівчиня з прибирання Лінсі Кромбі пояснила, що надмірне використання кондиціонера – часта причина того, що речі втрачають свіжий запах. Багато хто додає кондиціонер, щоб надати приємного аромату, але якщо переборщити – ефект буде протилежний. Про це пише Express.

Чому речі після прання пахнуть затхлістю?

За словами експертки, велика кількість кондиціонеру не освіжає тканину, а створює наліт, який затримує вологу та бактерії.

Надлишок кондиціонера створює нашарування замість свіжості. Краще менше, ніж більше,

– каже Лінсі.

Інша експертка з прибирання Енн Рассел також застерігає від надмірного використання кондиціонера. Вона каже, що спочатку одяг може пахнути нормально, але після зберігання з'являється кислий запах.

Складаєш речі в шафу, а через два дні відкриваєш – і вони пахнуть кисло. Це через кондиціонер,

– пояснює Енн.

За її словами, він накопичується на тканині, через що одяг стає важким, слизьким і жирнуватим на дотик. Також вона додає, що регулярне використання великої кількості засобу лише погіршує ситуацію: речі швидше брудняться, з'являється неприємний запах і навіть плями.

Не додавайте багато кондиціонера у машинку / Фото Pexels

Як пише Martha Stewart, ще одна поширена причина появи затхлого запаху – пліснява всередині пральної машини. Волога може залишатися у гумових ущільнювачах або лотку для засобів, навіть якщо зовні все видається чистим. Тому після прання варто витирати ці місця і залишати дверцята відкритими, щоб усе висихало.

Неприємний запах також з'являється, якщо одяг довго лежить мокрим у барабані. Навіть кілька годин достатньо, щоб тканина почала пахнути сирістю. У такому випадку речі краще перепрати з додаванням оцту.

Проблему може викликати й перевантаження машинки. Коли барабан переповнений, вода і засіб не розподіляються рівномірно, і одяг очищається гірше.

