Специалисты Economic Times объясняют: обычные моющие средства хорошо убирают грязь, но не создают защитного слоя.

Именно поэтому стекло быстро снова загрязняется. В то же время существуют простые и доступные способы, которые позволяют значительно продлить чистоту окон – и большинство из них давно известны еще с прошлых десятилетий.

Какие методы хорошо работают?

Нашатырь или уксус: простой базовый вариант

Один из самых распространенных методов – использование раствора на основе нашатырного спирта или уксуса. Для этого достаточно растворить столовую ложку средства в литре воды и протереть уже чистое стекло. Такой раствор не только удаляет остатки грязи, но и создает тонкую пленку, которая замедляет оседание пыли.

Порошкообразные средства: неожиданный эффект

Мел, крахмал или даже зубной порошок также могут помочь. Их разводят в воде (пропорции зависят от выбранного ингредиента) и наносят на стекло, после чего тщательно полируют. В результате поверхность становится более гладкой и менее склонной к появлению разводов.



Глицерин: долговременная защита

По данным Yahoo, самым эффективным способом считается использование глицерина. Смесь из воды, глицерина и нескольких капель спирта наносят на чистое сухое стекло. После полировки образуется невидимая пленка, которая отталкивает пыль и влагу. Благодаря этому окна могут оставаться чистыми значительно дольше – иногда даже несколько месяцев.

Какой секретный ингредиент поможет натереть стекло за секунды?

Для его приготовления понадобится:

1 стакан воды,

1 стакан уксуса,

2 чайные ложки крахмала в бутылке с распылителем.

Все компоненты нужно смешать в бутылке с распылителем и хорошо взболтать перед использованием – крахмал имеет свойство оседать. Уксус эффективно растворяет жир и грязь, вода снижает концентрацию и помогает равномерно нанести средство, а крахмал выполняет ключевую роль – полирует поверхность и "запечатывает" мелкие неровности стекла. Именно благодаря этому после высыхания не остается разводов.

Как использовать:

Распылите смесь на стекло. Протрите мягкой тканью или бумажным полотенцем. При необходимости отполируйте сухой тряпкой.

В результате стекло становится прозрачным и блестящим буквально за несколько движений. К тому же такой раствор не только очищает, но и немного замедляет повторное оседание пыли.