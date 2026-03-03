Раздражает пустое пространство над кухонными шкафами: есть идеальный способ его "спрятать"

Некоторые кухни имеют неудобные промежутки, например щель над шкафами. Она могла бы служить для декора или хранения, но обычно слишком высока, чтобы дотянуться, и в то же время слишком заметна, чтобы ее оставить пустой. Из-за этого даже стильная кухня может иметь незавершенный вид.

Дизайнеры советуют использовать пустое пространство на кухне как возможность сделать интерьер более интересным. Об этом пишет House Digest.

Чем закрыть пустое пространство над кухонными шкафами?

Самый простой способ прикрыть пространство над шкафами – спрятать за гобеленом.

Вместо громоздкого декора, который со временем может собирать пыль, гобелен легко добавляет цвета, текстуры и характера, не перегружая комнату.

Гобелены – практичный выбор для интерьера. Их легко установить. Для этого не нужно делать масштабный ремонт, поэтому они подойдут даже для кухонь в арендованных домах.

Гобелены обычно изготавливают из шерсти, хлопка или льна. Толстые настенные гобелены чаще делают из шерсти, которая имеет большую текстуру и глубину – идеально для кухонь в сельском или фермерском стиле.

Хлопок и лен, наоборот, гораздо легче, поэтому хорошо подходят для современных или прибрежных кухонь.

Над шкафами нужен гобелен горизонтальной ориентации – длиннее по ширине, но не высокий.

Гобелен прекрасно спрячет пустоту над кухонными шкафами / Фото Pinterest

Есть много способов повесить гобелены: натяжные карнизы, деревянные планки, клипсы и кольца – это самые распространенные. Многие гобелены уже имеют петли для надевания на карниз, натяжную планку или деревянную планку.

Убедитесь, что планка или карниз достаточной длины, чтобы покрыть пустое пространство.

Если гобелен не имеет петель или кармана, используйте декоративные клипсы, расположены равномерно вдоль карниза.

Наконец, помните о безопасности во время чистки и ухода за гобеленом. Не вешайте его в проходах или рядом с источниками огня, а также возле плит, где на ткань может попадать дым или жир. Регулярно чистите гобелен мягкой щеткой или пылесосом и избегайте использования агрессивных моющих средств.

Как оформить пространство над кухонными шкафами?

Как пишет Good Housekeeping, промежуток между шкафами и потолком часто просто собирает пыль, но его можно сделать частью дизайна. Использование вертикального пространства добавляет кухне характера, создает ощущение более высокого потолка и особенно выгодно для маленьких помещений. Вот простые идеи, как использовать это пространство:

Храните запасы. Поставьте плетеные корзины для продуктов, которые используете не каждый день – кофе, круп, напитков или бутылок.

Добавьте картины. Прислоните рамки к стене – это придаст цвета и сделает кухню интереснее.

Разместите кулинарные книги. Они станут декором, хотя для ежедневного пользования лучше иметь лесенку.

Спрячьте вещи в корзины. Туда можно убрать редко применяемую технику или сезонный текстиль.

Выставьте декор. Вазоны, скульптуры или деревянные доски красиво заполнят пустоту.

Добавьте растения. Зелень оживит интерьер и сделает его более уютным.

Создайте многослойный декор. Соедините книги, корзины и декоративные элементы для домашнего настроения.

Храните продукты в банках. Мука, сахар или крупы в красивых емкостях будут иметь стильный вид.

Организуйте корзины. Это удобно и добавляет текстуры интерьеру.

Сделайте ниши. Если есть возможность, обустройте отделение для хранения запасов.

Выбирайте натуральные материалы. Лоза, ротанг или сухие травы добавляют тепла и уюта.

