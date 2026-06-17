Плитка на кухне уходит в прошлое: появились более дешевые и простые альтернативы для стен

Еще несколько лет назад кухонный фартук из керамической плитки считался стандартным решением для защиты стен от влаги и загрязнений. Однако сегодня дизайнеры все чаще предлагают альтернативные материалы, которые не только выполняют защитную функцию, но и позволяют быстрее и дешевле обновить интерьер.

Об этом пишет издание Dobrze mieszkaj.

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Чем заменить плитку на кухне?

Пластиковые панели – быстрый ремонт за один день

Одним из самых популярных решений становятся пластиковые панели. Их главное преимущество – простота монтажа: для установки не нужны плиточный клей, затирка или сложные ремонтные работы.

Все, что вам нужно, — это должным образом подготовленная поверхность и монтажный клей, чтобы полностью изменить облик вашей кухни за один день,

– отмечается в материале.

Еще один плюс – широкий выбор дизайнов. Панели могут имитировать дерево, камень, бетон или классическую плитку, что позволяет подобрать вариант под любой стиль интерьера. В то же время у материала есть и недостатки: пластик более чувствителен к механическим повреждениям и требует бережного ухода. Агрессивные моющие средства или жесткие губки могут оставлять царапины, которые со временем становятся заметными.



Пластиковые панели могут имитировать плитку / Фото Pinterest

Закаленное стекло – минимализм и практичность

Еще одна популярная альтернатива – защитные панели из закаленного стекла. Они особенно подходят для минималистичных интерьеров и часто используются в качестве локальной защиты стены, например за варочной поверхностью или раковиной.

Стекло отличается высокой устойчивостью к влаге, температуре и ежедневному использованию. Кроме того, оно позволяет экспериментировать с дизайном: его можно устанавливать поверх окрашенных стен или декоративных обоев, что дает значительно больше вариантов оформления, чем традиционная плитка.



Закаленное стекло на кухне / Фото Pinterest

Современные краски вместо плитки

Еще один тренд — использование специальных моющих красок для кухонь. Они создают прочное покрытие, устойчивое к загрязнениям и пятнам, а при правильной подготовке поверхности могут сохранять эстетичный вид годами.

Отдельно выделяется краска для меловой доски, которая позволяет оставлять на стенах заметки, списки покупок или сообщения. Такие решения особенно популярны среди тех, кто ценит функциональность и нестандартный подход к дизайну.

Моющиеся краски также позволяют создавать различные декоративные эффекты – от гладких поверхностей до выразительных текстур. В то же время эксперты предупреждают: даже самые качественные покрытия могут потребовать дополнительной защиты в зонах повышенного воздействия воды и жира.



Вместо плитки можно использовать краску / Фото Pinterest