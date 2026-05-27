Самое стильное решение в 2026 году: Дженнифер Лопес заменила забор живой "зеленой стеной"

Дженнифер Лопес, как одна из самых известных звезд мира, особенно ценит приватность. Это хорошо видно и в ее доме – ее двор фактически превращен в изолированное зеленое пространство, защищенное от посторонних взглядов.

Сад Дженнифер – это пример так называемого "живого забора": густые зеленые газоны переходят в высокие вечнозеленые деревья и плотные кусты по периметру, которые полностью закрывают территорию от внешнего мира. Об этом пишет Homes and gardens.

Чем особенный сад Дженнифер Лопес?

Такие насаждения выполняют не только декоративную, но и практическую функцию – создают полную приватность.

Эксперты объясняют, что вместо обычного забора можно использовать плотные зеленые изгороди из вечнозеленых растений. Они формируют естественный "экран", который делает двор уютным и защищенным – местом для отдыха, спорта или работы под открытым небом.

Специалисты советуют выбирать быстрорастущие и плотные растения, например лавр, тис, бук или туи. Они формируют густую зеленую стену, которая хорошо закрывает участок.

Такие насаждения полезны для природы: они дают укрытие птицам и опылителям. В то же время уход за ними требует осторожности, особенно весной, когда продолжается сезон гнездования. Эксперты советуют в этот период не обрезать живые изгороди, чтобы не навредить птицам.

