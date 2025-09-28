Веранда – это пространство, в котором приятно проводить вечера, и первое, что видят гости.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, даже самый красивый дом может потерять свой шарм, если входная зона оформлена неудачно. Как избежать распространенных ошибок и сделать веранду стильным и комфортным местом, рассказываем далее.

Что портит крыльцо?

Слишком много белого

Тотально белый цвет в интерьере и экстерьере постепенно уходит в прошлое. Он не только выглядит слишком стерильно, но и требует сложного ухода. Для пола лучше выбрать нейтральные оттенки, например коричневый, который маскирует следы и грязь. В мебели тем временем стоит отдать предпочтение тику или металлу – они долговечны и практичны.

Недостаточное освещение

Темная веранда теряет свою привлекательность. Освещение может полностью изменить атмосферу: бра по обе стороны двери, подвесной светильник над входом или стильные фонари у коврика создадут уют и одновременно подчеркнут архитектуру дома.

Отсутствие кашпо

Растения всегда оживляют пространство. Несколько кашпо разных размеров вдоль лестницы или у входа добавляют цвета и делают веранду более гостеприимной. Важно сгруппировать подобные по стилю горшки, чтобы композиция выглядела гармонично и органично.

Избыток праздничного декора

Декор к праздникам – замечательный, но не стоит забывать и о сезонности. Вместо того, чтобы оставлять веранду перегруженной тематическими украшениями, лучше добавить текстиль и растения в соответствующих оттенках. Так пространство будет выглядеть актуально в течение нескольких месяцев.

Избыток мебели и аксессуаров

Уют не означает загромождение. Если на веранде много предметов, стоит очистить пространство. Важно оставлять немного свободного места, чтобы сохранить ощущение легкости. Также следует учитывать пропорции – большая мебель на маленькой веранде будет выглядеть громоздко, а слишком мелкие вещи потеряются.

Веранда должна дополнять жилье / Фото Freepik

Как просто вывести крыльцо на новый уровень?

Как пишет ODL, есть несколько простых советов, которые позволят бюджетно превратить веранду в уютное и привлекательное пространство. Для этого специалисты советуют:

Добавить цвета к входной двери – контрастный или гармоничный оттенок сразу освежит внешний вид дома.

Сделать номер дома заметным – стильные, большие или цветные цифры станут и практичными, и декоративными.

Использовать уличные коврики – они создают уют и добавляют индивидуальности.

Подумать о ландшафтном дизайне – растения, живые изгороди и цветы могут стать акцентом, подчеркивающим вход.

Установить умное освещение – оно сделает пространство безопасным, атмосферным и поможет сэкономить энергию.

Покрасить лестницу – цветные лестницы оживят подход к дому.

Создать зону отдыха – кресла, подушки, скамейки и качели сделают крыльцо продолжением гостиной.

Обновить портик или навес – свежая краска или декоративная отделка добавят шарма.

Как улучшить двор?

Крыльцо – это не единственная зона, формирующая первое впечатление о жилье. Двор в целом влияет на это не меньше.

К счастью, есть несколько простых решений, которые позволят создать элегантное и уютное двор.

К примеру, дизайнеры рекомендуют использовать разнообразие растений, отказываться от узких грядок и тщательно выбирать покрытие для садовых дорожек.