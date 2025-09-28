Делают дом устаревшим: ошибки в дизайне, которые портят впечатление о крыльце
- Веранда может потерять привлекательность из-за слишком много белого цвета, недостаточное освещение, отсутствие растений, избыток праздничного декора и избыток мебели.
- Простые советы для улучшения веранды включают добавление цвета к двери, заметный номер дома, уличные коврики, ландшафтный дизайн, разумное освещение, цветные лестницы и обновление портика.
Веранда – это пространство, в котором приятно проводить вечера, и первое, что видят гости.
Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, даже самый красивый дом может потерять свой шарм, если входная зона оформлена неудачно. Как избежать распространенных ошибок и сделать веранду стильным и комфортным местом, рассказываем далее.
Что портит крыльцо?
Слишком много белого
Тотально белый цвет в интерьере и экстерьере постепенно уходит в прошлое. Он не только выглядит слишком стерильно, но и требует сложного ухода. Для пола лучше выбрать нейтральные оттенки, например коричневый, который маскирует следы и грязь. В мебели тем временем стоит отдать предпочтение тику или металлу – они долговечны и практичны.
Недостаточное освещение
Темная веранда теряет свою привлекательность. Освещение может полностью изменить атмосферу: бра по обе стороны двери, подвесной светильник над входом или стильные фонари у коврика создадут уют и одновременно подчеркнут архитектуру дома.
Отсутствие кашпо
Растения всегда оживляют пространство. Несколько кашпо разных размеров вдоль лестницы или у входа добавляют цвета и делают веранду более гостеприимной. Важно сгруппировать подобные по стилю горшки, чтобы композиция выглядела гармонично и органично.
Избыток праздничного декора
Декор к праздникам – замечательный, но не стоит забывать и о сезонности. Вместо того, чтобы оставлять веранду перегруженной тематическими украшениями, лучше добавить текстиль и растения в соответствующих оттенках. Так пространство будет выглядеть актуально в течение нескольких месяцев.
Избыток мебели и аксессуаров
Уют не означает загромождение. Если на веранде много предметов, стоит очистить пространство. Важно оставлять немного свободного места, чтобы сохранить ощущение легкости. Также следует учитывать пропорции – большая мебель на маленькой веранде будет выглядеть громоздко, а слишком мелкие вещи потеряются.
Как просто вывести крыльцо на новый уровень?
Как пишет ODL, есть несколько простых советов, которые позволят бюджетно превратить веранду в уютное и привлекательное пространство. Для этого специалисты советуют:
- Добавить цвета к входной двери – контрастный или гармоничный оттенок сразу освежит внешний вид дома.
- Сделать номер дома заметным – стильные, большие или цветные цифры станут и практичными, и декоративными.
- Использовать уличные коврики – они создают уют и добавляют индивидуальности.
- Подумать о ландшафтном дизайне – растения, живые изгороди и цветы могут стать акцентом, подчеркивающим вход.
- Установить умное освещение – оно сделает пространство безопасным, атмосферным и поможет сэкономить энергию.
- Покрасить лестницу – цветные лестницы оживят подход к дому.
- Создать зону отдыха – кресла, подушки, скамейки и качели сделают крыльцо продолжением гостиной.
- Обновить портик или навес – свежая краска или декоративная отделка добавят шарма.
Как улучшить двор?
Крыльцо – это не единственная зона, формирующая первое впечатление о жилье. Двор в целом влияет на это не меньше.
К счастью, есть несколько простых решений, которые позволят создать элегантное и уютное двор.
К примеру, дизайнеры рекомендуют использовать разнообразие растений, отказываться от узких грядок и тщательно выбирать покрытие для садовых дорожек.