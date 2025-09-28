Веранда – це простір, у якому приємно проводити вечори, і перше, що бачать гості.

Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, навіть найгарніший будинок може втратити свій шарм, якщо вхідна зона оформлена невдало. Як уникнути поширених помилок та зробити веранду стильним і комфортним місцем, розповідаємо далі.

Що псує ґанок?

Забагато білого

Тотально білий колір в інтер’єрі та екстер’єрі поступово відходить у минуле. Він не лише виглядає занадто стерильно, а й потребує складного догляду. Для підлоги краще обрати нейтральні відтінки, наприклад коричневий, який маскує сліди та бруд. У меблях тим часом варто віддати перевагу тику чи металу – вони довговічні та практичні.

Недостатнє освітлення

Темна веранда втрачає свою привабливість. Освітлення може повністю змінити атмосферу: бра по обидва боки дверей, підвісний світильник над входом або стильні ліхтарі біля килимка створять затишок і водночас підкреслять архітектуру будинку.

Відсутність кашпо

Рослини завжди оживляють простір. Кілька кашпо різних розмірів уздовж сходів чи біля входу додають кольору та роблять веранду більш гостинною. Важливо згрупувати подібні за стилем горщики, щоб композиція виглядала гармонійно й органічно.

Надмір святкового декору

Декор до свят – чудовий, але варто не забувати й про сезонність. Замість того, щоб залишати веранду перевантаженою тематичними прикрасами, краще додати текстиль та рослини у відповідних відтінках. Так простір виглядатиме актуально протягом кількох місяців.

Надлишок меблів та аксесуарів

Затишок не означає захаращення. Якщо на веранді забагато предметів, варто очистити простір. Важливо залишати трохи вільного місця, аби зберегти відчуття легкості. Також слід враховувати пропорції – великі меблі на маленькій веранді виглядатимуть громіздко, а занадто дрібні речі загубляться.

Веранда має доповнювати житло / Фото Freepik

Як просто вивести ґанок на новий рівень?

Як пише ODL, є кілька простих порад, які дозволять бюджетно перетворити веранду на затишний та привабливий простір. Для цього фахівці радять:

Додати кольору до вхідних дверей – контрастний чи гармонійний відтінок одразу освіжить зовнішній вигляд будинку.

Зробити номер будинку помітним – стильні, великі або кольорові цифри стануть і практичними, і декоративними.

Використовувати вуличні килимки – вони створюють затишок і додають індивідуальності.

Подумати про ландшафтний дизайн – рослини, живоплоти та квіти можуть стати акцентом, що підкреслює вхід.

Встановити розумне освітлення – воно зробить простір безпечним, атмосферним і допоможе заощадити енергію.

Пофарбувати сходи – кольорові сходи оживлять підхід до дому.

Створити зону відпочинку – крісла, подушки, лавки й гойдалки зроблять ґанок продовженням вітальні.

Оновити портик чи навіс – свіжа фарба чи декоративне оздоблення додадуть шарму.

Як покращити подвір'я?

Ґанок – це не єдина зона, що формує перше враження про житло. Двір загалом впливає на це не менше.

На щастя, є кілька простих рішень, які дозволять створити елегантне та затишне подвір'я.

До прикладу, дизайнери рекомендують використовувати різноманітність рослин, відмовлятися від вузьких грядок та ретельно обирати покриття для садових доріжок.