Так, дизайнери та садівники поділилися різними ідеями, як створити затишний та елегантний ландшафтний дизайн на власному подвір'ї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Gardens Illustrated.

Дивіться також 3 рослини, які варто посадити цього серпня для квітучого саду навесні

Як зробити елегантне подвір'я?

Різноманіття рослин

Щоб подвір'я завжди мало стильний вигляд, то варто використовувати не лише вічнозелені рослини, а й звичайні сезонні. Кожного сезону вони будуть змінювати колір листя та свою форму, що додаватиме саду індивідуальності. Багаторічні кущі троян, ехінацея, декоративні трави та сезонні дерева у комплексі створять затишний ландшафт, який завжди буде милувати око.

Відмова від вузьких грядок

Якщо ділянка довга і вузька, то робити такі ж грядки – погана ідея. За словами дизайнерів, вузькі грядки ще більше видовжують простір, хоча його можна використовувати набагато ефективніше.

Краще встановити широкі бордюри, які перетинають ширину саду, та додати різних рослин, щоб створити структурне подвір'я.

Ланшафтне планування ділянки: дивіться фото

Зона відпочинку

Більшість власників створюють зону відпочинку відразу біля будинку, що є величезною помилкою. Краще встановити терасу трохи далі й з північної сторони, щоб влітку була прохолода та тінь.

Рослини на парканах

Голі паркани можуть візуально робити простір меншим. Аби цього уникнути, можна посадити рослини, які будуть плестися по паркану. Це створюватиме ілюзію, що сад продовжується і за межами подвір'я.



Зелень на паркані / Фото Unsplash

Покриття у саду

Більшість вважає, що бетонні доріжки чи бруківка у саду зробить простір невибагливим у догляді. Певною мірою це правда, але це також може зробити ландшафт холодним і бездушним. Якщо доріжки таки потрібні у саду, то важливо додати рослин, щоб збалансувати простір.

Доріжка поміж зелені: дивіться фото

До слова, раніше експерти поділилися, з яких матеріалів можна зробити садові доріжки. Мовиться не лише про бруківку, а й інші матеріали.