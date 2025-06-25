Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, при выборе мебели и декора важно учитывать не только стиль, но и на выносливость материалов к ветру, влаге и жаре. Что стоит использовать на улице, а что лучше оставить внутри, рассказываем далее.

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Ротанг

Декоративная мебель из ротанга выглядит изысканно, и, к сожалению, не подходит для уличного использования – особенно в регионах с высокой влажностью. Ротанг со временем плесневеет и становится хрупким. Если все же хотите иметь такую мебель, специалисты советуют накрывать ее защитными чехлами или хранить в крытом помещении.

Обивка и текстиль

Полностью обитые диваны или кресла на открытом воздухе быстро теряют вид. Плесень и влага – основные враги. Дизайнеры рекомендуют выбирать специальные уличные ткани, устойчивые к погодным условиям, или переносные подушки, которые легко занести в дом. А еще – отдавать предпочтение текстурированным тканям: они лучше скрывают изношенность.

Светильники без тканевых абажуров

Свет на веранде создает уют, но тканевые абажуры – не лучший вариант для открытого пространства. Дождь, пыль и солнце быстро портят такие материалы.

Некоторые материалы особенно чувствительны к условиям окружающей среды / Фото Freepik

Вместо этого лучше использовать фонари из металла, дерева или бамбука. Популярным вариантом остаются гирлянды на солнечных батареях – они добавляют атмосферы и не боятся влаги.

Натуральные ковры

Хоть джут и сизаль выглядят стильно, они уязвимы к влаге и плесени. Для открытых террас и балконов лучше выбрать синтетические варианты – нейлон или полипропилен. Они легче в уходе и выдерживают перепады погоды.

Незакаленное стекло

Если в оформлении пространства вы используете стеклянные столешницы или вставки, позаботьтесь, чтобы это было именно закаленное стекло. Оно безопаснее и устойчивее к внешнему воздействию. Незакаленное может разбиться и вызвать травмы.

Кстати, кроме материалов, в целом не все вещи стоит хранить на веранде летом.