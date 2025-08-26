Если после мытья посуды в посудомоечной машине, она остается грязной, а изнутри неприятно пахнет, пора почистить прибор.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, посудомоечные машины требуют периодической чистки, поскольку со временем могут накапливаться жир, мыльный налет и остатки пищи, что снижает эффективность и создает благоприятную среду для размножения микробов. Как очистить технику подручными средствами, рассказываем далее.

Как почистить посудомоечную машину уксусом?

Уксус – это натуральное и безопасное средство для использования в посудомоечной машине, которое хорошо подходит для чистки своими руками.

Сначала опорожните посудомоечную машину, затем налейте 1 стакан уксуса в миску, пригодную для мытья в посудомоечной машине, и поставьте ее на верхнюю полку устройства. Включите самый горячий цикл мытья посудомоечной машины. Пропустите цикл сушки и откройте дверцу посудомоечной машины, чтобы она высохла на воздухе. Обязательно пропустите использование моющего средства во время этого цикла.

В то же время чтобы очистить съемные детали посудомоечной машины уксусом, наполните раковину наполовину теплой водой и добавьте два стакана белого уксуса. Поместите детали в раковину и дайте им постоять 20 минут. Затем промойте их и поставьте на место.

Как часто чистить посудомоечную машину?

Тщательно чистить посудомоечную машину стоит ежемесячно. Мыть следует всю внутреннюю часть, дверцу, прокладку и фильтр.



Если же техника используется лишь изредка, такая частая уборка не нужна. Однако оставлять посудомойку без чистки дольше шести месяцев не рекомендуют.



Иначе минералы, жир, грязь и известковый налет будут накапливаться внутри прибора, что со временем делает его менее эффективным.



Посудомоечная машина также нуждается в уходе / Фото Freepik

Как чистить посудомойку пищевой содой?

Это также не менее эффективное средство для очистки техники. Просто посыпьте 1 стакан пищевой соды на дно пустой посудомоечной машины и запустите короткий цикл на самом горячем режиме без моющего средства, чтобы очистить внутреннюю часть и уничтожить запахи. Как и в случае с очисткой посудомоечной машины уксусом, пропустите цикл сушки и дайте посудомоечной машине высохнуть на воздухе.

Как избавиться от запахов в посудомоечной машине?

Если в посудомоечной машине появился неприятный запах, вот что нужно сделать:

Начните с очистки сливного сифона и удаления любых засорений из распылителей с помощью зубочистки.

Затем запустите посудомоечную машину согласно инструкциям, сначала с уксусом, чтобы удалить жир и мыльный налет, а затем с пищевой содой, чтобы нейтрализовать запахи.

Открывайте дверцу после каждого цикла, чтобы высушить внутреннюю часть на воздухе.

Чтобы посудомоечная машина дольше пахла чистотой, обязательно ежедневно очищайте корзины для столовых приборов, дно посудомоечной машины и фильтр от остатков пищи.

Также держите дверцу открытой после каждого цикла, чтобы они высохли на воздухе.

Как правильно пользоваться посудомоечной машиной?

Посудомоечная машина может казаться абсолютно интуитивным устройством для использования. Однако просто загрузить и включить ее – не всегда лучшая стратегия.

Чтобы посуда действительно сияла чистотой, нужно знать, как правильно загружать посуду и размещать столовые приборы внутри.