Как правильно мыть индукционную плиту, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

К теме Доступный прием: как легко почистить пригоревшие кастрюли: как почистить индукционную плиту

Как чистить индукционную плиту?

Чтобы правильно чистить индукционную варочную поверхность, следует понимать ее строение и принцип работы. На такой плите посуда нагревается с помощью электромагнитной индукции. Поскольку тепло передается сразу, то приготовление пищи намного энергоэффективнее и быстрее. Кроме того, индукционные плиты очень точно поддерживают установленную температуру.

Как и любая другая поверхность индукционную плиту можно легко загрязнить во время приготовления пищи. Чтобы ее очистить, понадобится:

тряпка из микрофибры;

мягкое чистящее средство или средство для мытья посуды;

средство для чистки стеклянных варочных поверхностей;

крем для полировки варочных поверхностей.

Важно! Перед тем как начинать очистку индукционной плиты, следует убедиться, что она выключена и полностью остыла.



Как помыть индукционную плиту / Фото Freepik

Пошаговая инструкция, как чистить индукционную плиту:

Салфеткой из микрофибры вытереть все крошки с поверхности. Намочить салфетку из микрофибры в теплой воде и нанести на нее мягкое средство для чистки плиты. Протирать поверхность плиты круговыми движениями. Ни в коем случае не стоит использовать абразивное средство, ведь оно может поцарапать плиту. Смыть средство для мытья теплой водой. Насухо вытереть индукционную плиту.

Если на поверхности остались пятна или следы от приготовления пищи, то следует использовать средство для чистки керамики или нержавеющей стали. Однако важно придерживаться четкой инструкции от производителя, чтобы не повредить плиту.

Также можно воспользоваться народным способом. Так, эксперты рекомендуют использовать уксус и пищевую соду, которые надо наносить точечно и ни в коем случае не тереть поверхность. Раствор следует нанести на несколько минут, а после смыть.

К слову, ранее эксперты рассказали, как своими руками почистить матрас. Эксперты поделились пошаговой инструкцией и подробно описали 4 легких шага.