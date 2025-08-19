Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, вернуть к жизни пригоревшие кастрюли и сковородки можно с помощью двух ингредиентов, которые, вероятно, уже есть дома. Что это за продукты и как их использовать, рассказываем далее.

К теме Есть свои правила: как размещать столовые приборы в посудомоечной машине

Как спасти пригоревшую посуду?

Перекись водорода и пищевая сода – вот два ингредиента, способные вернуть посуду к жизни. При их совместном использовании происходит химическая реакция, которая расщепляет молекулы и удаляет пятна.

Поэтому первый шаг к очистке пригоревшей посуды – это смешать пищевую соду и перекись водорода. Один из вариантов – создать пасту, смешав ингредиенты в миске до образования густой массы, и нанести ее на загрязнение.

Другой вариант – налить перекись водорода непосредственно в кастрюлю или сковородку и посыпать сверху пищевой содой. В зависимости от размера посуды, точное количество каждого ингредиента, которое нужно, может отличаться, но эмпирическое правило – 2 столовые ложки пищевой соды на четверть стакана перекиси водорода.

Пригоревшую посуду можно отмыть подручными средствами / Фото Freepik

В то же время, независимо от выбранного способа, смеси важно дать время постоять. Единой продолжительности здесь нет, все будет зависеть от степени пригорания пищи. Понадобиться может как 10 – 15 минут, так и 30 минут. Самое главное – следить за состоянием посуды.

После того же, как средство сделает свою работу, стоит протереть пятна тряпкой, щеткой или губкой и промыть посуду теплой водой.

Если посуда не отчистилась полностью, эту процедуру можно повторить несколько раз.

К слову, пригорание посуды – это не единственная распространенная проблема на кухне. Отмыть жир и нагар в духовке также бывает непросто.