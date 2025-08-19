Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, повернути до життя пригорілі каструлі та сковорідки можна за допомогою двох інгредієнтів, які, ймовірно, вже є вдома. Що це за продукти та як їх використовувати, розповідаємо далі.

Як врятувати пригорілий посуд?

Перекис водню та харчова сода – ось два інгредієнти, що здатні повернути посуд до життя. При їх спільному використанні відбувається хімічна реакція, яка розщеплює молекули та видаляє плями.

Тож перший крок до очищення пригорілого посуду – це змішати харчову соду та перекис водню. Один із варіантів – створити пасту, змішавши інгредієнти в мисці до утворення густої маси, та нанести її на забруднення.

Інший варіант – налити перекис водню безпосередньо в каструлю чи сковорідку та посипати зверху харчовою содою. Залежно від розміру посуду, точна кількість кожного інгредієнта, яка потрібна, може відрізнятися, але емпіричне правило – 2 столові ложки харчової соди на чверть склянки перекису водню.

Пригорілий посуд можна відмити підручними засобами / Фото Freepik

Водночас, незалежно від обраного способу, суміші важливо дати час постояти. Єдиної тривалості тут немає, усе залежатиме від ступеня пригоряння їжі. Знадобитися може як 10 – 15 хвилин, так і 30 хвилин. Найголовніше – слідкувати за станом посуду.

Після того ж, як засіб зробить свою роботу, варто протерти плями ганчіркою, щіткою або губкою та промити посуд теплою водою.

Якщо посуд не відчистився повністю, цю процедуру можна повторити кілька разів.

До слова, пригорання посуду – це не єдина поширена проблема на кухні. Відмити жир та нагар в духовці також буває непросто.