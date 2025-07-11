Звісно, для цього можна скористатися побутовою хімією, але також існують і народні методи. Про них повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

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Чим почистити духовку

Коли виникає питання, чим і як можна легко почистити духовку, то на думку відразу спадають хімічні засоби. Вони мають спеціальну формулу, яка розчіпляє часточки бруду, жиру та нагару. Однак у таких засобів, зазвичай, є серйозний мінус – вони можуть бути доволі агресивними. Під час прибирання вони можуть пошкодити шкіру, викликати сльозотечу чи навіть алергічну реакцію.

Саме тому більшість обирає неагресивні засоби для прибирання або ж народні методи. Вони є безпечними та не викликають подразнення, але при цьому – ефективно видаляють жир та бруд.

Так, існує кілька перевірених способів, як очистити духовку:

Оцет

Найкращий спосіб очистити духовку – оцет. Фахівці радять розігріти духовку. У форму, яку можна використовувати для запікання, слід налити одну-дві склянки оцту. Щоб позбутися неприємних запахів, можна додати кілька скибочок лимона і краплю засобу для миття посуду.

Форму з цим розчином слід поставити у розігріту духовку та залишити близько на 30 хвилин. Оцет почне випаровуватися та розчіплюватиме всі забруднення. За 30 хвилин слід відкрити духовку та протерти її від бруду, нагару та жиру.

Харчова сода та оцет

Поєднання харчової соди та оцту дозволить легко очистити духовку від бруду. Так, компоненти потрібно змішати у густу пасту. Для пропорції слід взяти пів склянки соди та кілька столових ложок води. Цю пасту слід нанести на стінки духовки та залишити на деякий час, можна навіть на ніч. Головне – не наносити суміш на нагрівальні елементи.

За кілька годин на пасту слід розпилити оцет. Після цього духовку слід протерти вологою ганчіркою.

Лимонна кислота

Почистити духовку можна і за допомогою лимонної кислоти. Для цього потрібно налити у форму води та засипати лимонну кислоту. Цю суміш треба поставити у гарячу духовку на 30 хвилин. Лимонна пара буде розм'якшувати жир і його буде значно легше позбутися.

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