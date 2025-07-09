Однак, чи дійсно популярні в американському TikTok лайфхаки працюють, вирішила перевірити українська блогерка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TikTok-блогерку @zelinskaya.i.
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Чи працюють лайфхаки про прибирання
Користувачка мережі вирішила перевірити найпопулярніші для американського тіктоку лайфхаки. Вона повторила їх у власному будинку та поділилася у мережі результатами.
Так, Ірина Зелінська перевірила наступні лайфхаки з прибирання:
- Використання віконного пилососа для очищення інших поверхонь
Блогерка зауважила, що американці використовують віконний пилосос для очищення різних поверхонь. Мовиться не лише про вікна, а й для побутової техніки, фартуха на кухні, плити тощо. Жінка перевірила цей лайфхак на кухні та переконалася, що це дійсно зручно.
За словами блогерки, вся піна збирається у спеціальний відсік. Крім того, ганчірку не доводиться постійно мити від піни.
- Лід в унітазі
В американських клінтоках часто можна побачити, як в унітаз перед чищенням насипають лід. Як виявилося, цьому є досить логічне та практичне пояснення.
Як виявилося, у США так роблять для того, щоб засіб відразу не стікав у каналізацію. Однак блогерка зауважила, що існують густі засоби для прибирання сантехніки, тому використання льоду є не дуже доцільним. Відтак, такий лайфхак неефективний.
- Капсула для посудомийок для чищення раковини
Часто можна побачити, як у мережі радять використовувати капсулу для посудомийних машин для чищення раковини. Автори таких відео стверджують, що якщо кинути таблетку в раковину, залити її окропом, то усі засмічення та неприємні запахи будуть усунені.
За словами блогерки, цей спосіб дійсно працює. Втім, невідомо, як саме це впливає на сантехніку.
- Використання губок Scrub Daddy
Блогерка зауважила, що в американських тіктоках часто бачила, як прибирання виконують саме губками Scrub Daddy. Вони є як для миття посуду, так і для вологого прибирання. Блогерка стверджує, що ці губки дійсно ніби магічні, адже вбирають весь пил, а поверхня довше залишається чистою.
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