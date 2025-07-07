Причина таких забруднень – залишки жорсткої води, вапно, мило, бруд та підвищена вологість. Але навіть запущені поверхні можна очистити без пошкодження емалі. Як ефективно прибрати бруд зі сантехніки за допомогою простого лайфхака з тікток, розповідає 24 Канал.

До теми Глибоке очищення холодильника: як повернути йому свіжість

Як очистити сантехніку за кілька хвилин

Щоб повернути своїй сантехніці блиск та чистоту, позбавившись жовтизни, нальоту та навіть плісняви, варто завітати до будівельного магазину та придбати звичайну щітку для фарбування та засіб для видалення висолів.

Це універсальний очищувач мінеральних поверхонь призначений для видалення сольових відкладень. Усього за кілька хвилин він здатен очистити поверхні у ванній без шкоди для них.

Лайфхак для чистоти у ванній: дивіться відео

Усе, що потрібно зробити, – це змочити щітку у засобі, потерти нею забруднення та залишити на кілька хвилин для кращого результату перед тим, як промити поверхню водою.

Таким чином можна прибрати вапняний наліт, жовтий наліт, плісняву на сантехніці, у ванній чи у душовій кабіні, а також навіть відмити затирку між плиткою.

До слова, це не єдиний лайфхак для чистоти у ванній. Швидко і легко відмити душову кабіну від нальоту можна й іншими способами.