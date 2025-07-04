Насправді, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, це складніший та більш ретельний процес, який необхідно проводити кілька разів на рік, аби підтримувати прилад у належному стані, уникнути неприємних запахів та зберегти продукти свіжими. У чому ж тут різниця та як очистити холодильник глибоко, розповідаємо далі.

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Чим відрізняється глибоке очищення від звичайного прибирання

Звичайне очищення холодильника зазвичай полягає в щоденному або щотижневому протиранні дверних ручок, полиць і поверхонь, а також у перебирання продуктів, щоб уникнути їх псування.

Глибоке прибирання ж вимагає спорожнення холодильника, зняття полиць і контейнерів для їх ретельного миття, очищення зовнішніх поверхонь і навіть підлоги навколо приладу. Також увагу приділяють гумовим ущільнювачам і системам водопостачання, якщо холодильник обладнаний диспенсерами для води або льоду.

Як часто потрібно проводити глибоке очищення

За рекомендаціями фахівців, глибоке чищення стандартного холодильника варто робити кожні 3 – 4 місяці. Якщо ж холодильник має диспенсер для води чи льоду, то частота прибирання має скоротитися до кожних 2 місяців, адже волога створює сприятливі умови для розвитку цвілі.

Підготовка до глибокого очищення

Перед початком прибирання потрібно:

  • Відключити холодильник від електромережі для безпеки.
  • Вийняти всі продукти та оглянути їх на термін придатності, утилізувавши прострочені.
  • Підготувати місце для тимчасового зберігання швидкопсувних продуктів (м’ясо, молочні вироби, ліки).
  • Зібрати необхідні засоби для чищення: теплу воду, харчову соду, оцет, м’який засіб для миття посуду, губки, рушники з мікрофібри.

Миття холодильникаКілька разів на рік холодильник варто ретельно вимивати / Фото Freepik

Основні етапи глибокого очищення холодильника

  • Очищення внутрішніх поверхонь. Внутрішню частину холодильника протирають розчином теплої води з декількома краплями засобу для миття посуду. Для складних забруднень застосовують пасту з харчової соди і води. Для дезінфекції використовують розчин оцту з водою у співвідношенні 1:2, який розпилюють і протирають сухою ганчіркою.
  • Очищення гумових ущільнювачів. Ущільнювачі дверей протирають теплою водою без використання агресивних засобів, щоб уникнути пошкоджень і втрати герметичності.
  • Очищення зовнішніх поверхонь. Пластикові фасади миють теплою мильною водою, фасади з нержавіючої сталі – спеціальними засобами для нержавіючої сталі. Не забувають також очистити верхню частину холодильника, де часто накопичується пил.
  • Очищення підлоги навколо холодильника. Підлогу під і навколо холодильника очищають від пилу і залишків їжі.
  • Очищення водопроводу і льодогенератора (за наявності). Водопровідні лінії очищають розчином оцту, який залишають на 30 хвилин, потім промивають водою. Після чищення обов’язково промивають диспенсер водою і викидають перші порції льоду.

Як підтримувати холодильник у чистоті між генеральними прибираннями

Регулярно перевіряйте терміни придатності й прибирайте прострочені продукти.

Також витирайте будь-які розливи на полицях, липкі плями з банок і пляшок.

Перед тим, як покласти щось у холодильник, переконайтеся, що посуд і контейнери чисті й щільно закриті.

Крім того, використовуйте органайзери та контейнери, щоб утримувати продукти впорядкованими й уникнути перекидання.

До слова, щоб продовжити життя холодильника, також варто чистити змійовики.