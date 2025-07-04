На самом деле, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, это сложный и более тщательный процесс, который необходимо проводить несколько раз в год, чтобы поддерживать прибор в надлежащем состоянии, избежать неприятных запахов и сохранить продукты свежими. В чем же здесь разница и как очистить холодильник глубоко, рассказываем далее.

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Чем отличается глубокая очистка от обычной уборки

Обычная очистка холодильника обычно заключается в ежедневной или еженедельной протирке дверных ручек, полок и поверхностей, а также в переборке продуктов, во избежание их порчи.

Глубокая уборка же требует опорожнения холодильника, снятия полок и контейнеров для их тщательного мытья, очистки внешних поверхностей и даже пола вокруг прибора. Также внимание уделяют резиновым уплотнителям и системам водоснабжения, если холодильник оборудован диспенсерами для воды или льда.

Как часто нужно проводить глубокую очистку

По рекомендациям специалистов, глубокую чистку стандартного холодильника стоит делать каждые 3 – 4 месяца. Если же холодильник имеет диспенсер для воды или льда, то частота уборки должна сократиться до каждых 2 месяцев, ведь влага создает благоприятные условия для развития плесени.

Подготовка к глубокой очистке

Перед началом уборки нужно:

Отключить холодильник от электросети для безопасности.

Вынуть все продукты и осмотреть их на срок годности, утилизировав просроченные.

Подготовить место для временного хранения скоропортящихся продуктов (мясо, молочные изделия, лекарства).

Собрать необходимые средства для чистки: теплую воду, пищевую соду, уксус, мягкое средство для мытья посуды, губки, полотенца из микрофибры.

Несколько раз в год холодильник стоит тщательно вымывать / Фото Freepik

Основные этапы глубокой очистки холодильника

Очистка внутренних поверхностей. Внутреннюю часть холодильника протирают раствором теплой воды с несколькими каплями средства для мытья посуды. Для сложных загрязнений применяют пасту из пищевой соды и воды. Для дезинфекции используют раствор уксуса с водой в соотношении 1:2, который распыляют и протирают сухой тряпкой.

Очистка резиновых уплотнителей. Уплотнители дверей протирают теплой водой без использования агрессивных средств, во избежание повреждений и потери герметичности.

Очистка наружных поверхностей. Пластиковые фасады моют теплой мыльной водой, фасады из нержавеющей стали – специальными средствами для нержавеющей стали. Не забывают также очистить верхнюю часть холодильника, где часто скапливается пыль.

Очистка пола вокруг холодильника. Пол под и вокруг холодильника очищают от пыли и остатков пищи.

Очистка водопровода и льдогенератора (при наличии). Водопроводные линии очищают раствором уксуса, который оставляют на 30 минут, затем промывают водой. После чистки обязательно промывают диспенсер водой и выбрасывают первые порции льда.

Как поддерживать холодильник в чистоте между генеральными уборками

Регулярно проверяйте сроки годности и убирайте просроченные продукты.

Также вытирайте любые разливы на полках, липкие пятна с банок и бутылок.

Перед тем, как положить что-то в холодильник, убедитесь, что посуда и контейнеры чистые и плотно закрыты.

Кроме того, используйте органайзеры и контейнеры, чтобы содержать продукты упорядоченными и избежать опрокидывания.

К слову, чтобы продлить жизнь холодильника, также стоит чистить змеевики.