Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, один из ключевых, но часто игнорируемых компонентов этой проблемы – это змеевики (катушки) холодильника. Почему так важно чистить их и как часто это следует делать, рассказываем далее.

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Что такое змеевики холодильника и зачем они нужны

Змеевики – это детали, которые выводят тепло изнутри холодильника наружу. Их можно найти либо на задней стенке прибора, либо в нижней части.

Чаще всего их сравнивают с радиатором. Когда на змеевиках скапливается пыль, это как накрыть радиатор одеялом – он просто не может эффективно работать.

Пыль, шерсть животных, грязь – все это оседает на змеевиках и уменьшает их способность эффективно отводить тепло. Загрязненные змеевики заставляют компрессор работать дольше и интенсивнее, чтобы сохранить заданную температуру.

Вследствие этого увеличивается потребление электроэнергии, повышается риск поломки и компрессора, и даже может испортиться пища из-за неравномерного охлаждения.

Другими частыми проявлениями проблем со змеевиками являются:

Нестабильная температура внутри холодильника.

Шум во время работы.

Повышение счетов за электроэнергию без видимых причин.

Холодильник работает почти без остановки.

Когда время чистить змеевики

Чистить эти детали следует минимум раз в год. Но есть исключения:

Дважды в год – если у вас есть домашние животные, линяющие, или вы живете в пыльной среде.

Каждую весну и каждую осень – для наилучшего результата. Это также удобно совмещать с сезонной уборкой.

Как правильно чистить змеевики

Большинство моделей позволяет сделать это самостоятельно с помощью специальной щетки или пылесоса с тонкой насадкой. Но не все приборы имеют легкий доступ к змеевикам. Если они скрыты за панелью или труднодоступны, лучше обратиться к специалисту.

Также если после чистки вы не замечаете изменений в работе холодильника – это еще один повод вызвать специалиста. Особенно, если есть следы вредителей или грызунов.

К слову, холодильник – не единственный энергоемкий прибор дома. Некоторая бытовая техника существенно увеличивает счета, ведь потребляет много электроэнергии.