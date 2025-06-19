Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, один із ключових, але часто ігнорованих компонентів цієї проблеми – це змійовики (котушки) холодильника. Чому так важливо чистити їх та як часто це слід робити, розповідаємо далі.
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Що таке змійовики холодильника і навіщо вони потрібні
Змійовики – це деталі, які виводять тепло зсередини холодильника назовні. Їх можна знайти або на задній стінці приладу, або в нижній частині.
Найчастіше їх порівнюють із радіатором. Коли на змійовиках накопичується пил, це як накрити радіатор ковдрою – він просто не може ефективно працювати.
Пил, шерсть тварин, бруд – усе це осідає на змійовиках і зменшує їхню здатність ефективно відводити тепло. Забруднені змійовики змушують компресор працювати довше та інтенсивніше, щоб зберегти задану температуру.
Внаслідок цього збільшується споживання електроенергії, підвищується ризик поломки й компресора, і навіть може зіпсуватися їжа через нерівномірне охолодження.
Іншими частими проявами проблем зі змійовиками є:
- Нестабільна температура всередині холодильника.
- Шум під час роботи.
- Підвищення рахунків за електроенергію без видимих причин.
- Холодильник працює майже без зупинки.
Коли час чистити змійовики
Чистити ці деталі варто щонайменше раз на рік. Але є винятки:
- Двічі на рік – якщо у вас є домашні тварини, що линяють, або ви живете в пиловому середовищі.
- Щовесни та щоосені – для найкращого результату. Це також зручно поєднувати з сезонним прибиранням.
Як правильно чистити змійовики
Більшість моделей дозволяє зробити це самостійно за допомогою спеціальної щітки або пилососа з тонкою насадкою. Але не всі прилади мають легкий доступ до змійовиків. Якщо вони приховані за панеллю або важкодоступні, краще звернутися до фахівця.
Також якщо після чищення ви не помічаєте змін у роботі холодильника – це ще один привід викликати спеціаліста. Особливо, якщо є сліди шкідників чи гризунів.
До слова, холодильник – не єдиний енергоємний прилад вдома. Деяка побутова техніка суттєво збільшує рахунки, адже споживає багато електроенергії.