Причина таких загрязнений – остатки жесткой воды, известь, мыло, грязь и повышенная влажность. Но даже запущенные поверхности можно очистить без повреждения эмали. Как эффективно убрать грязь с сантехники с помощью простого лайфхака с тикток, рассказывает 24 Канал.

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Как очистить сантехнику за несколько минут

Чтобы вернуть своей сантехнике блеск и чистоту, избавившись от желтизны, налета и даже плесени, стоит посетить строительный магазин и приобрести обычную щетку для покраски и средство для удаления высолов.

Это универсальный очиститель минеральных поверхностей предназначен для удаления солевых отложений. Всего за несколько минут он способен очистить поверхности в ванной без вреда для них.

Лайфхак для чистоты в ванной: смотрите видео

Все, что нужно сделать, – это смочить щетку в средстве, потереть ею загрязнения и оставить на несколько минут для лучшего результата перед тем, как промыть поверхность водой.

Таким образом можно убрать известковый налет, желтый налет, плесень на сантехнике, в ванной или в душевой кабине, а также даже отмыть затирку между плиткой.

К слову, это не единственный лайфхак для чистоты в ванной. Быстро и легко отмыть душевую кабину от налета можно и другими способами.