Щоб позбутися нальоту на душовій кабінці, можна скористатися кількома способами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Hoesch Design.

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Як вимити душову кабіну

Щоб у майбутньому не турбуватися, як краще почистити душову кабіну, слід регулярно мити її. Профілактичне протирання після кожного приймання душу набагато краще, аніж потім відмивати увесь наліт, залишки мила та бруд.

Втім, якщо на стінках все ж утворився наліт, то його можна позбутися кількома способами:

Хімічні засоби

Здається, найлегший спосіб позбутися нальоту в душовій кабінці – скористатися відповідними засобами. Їхня формула містить усі необхідні компоненти, які розщеплюють бруд та наліт.

Оцет

Прихильники народних способів можуть скористатися оцтом. Його слід в однакових пропорціях розвести з водою, залишити на кілька хвилин і змити. Якщо плями не відтираються, то можна нанести оцет точково та залишити на кілька хвилин.



Чим помити душову кабіну / Фото Freepik

Лимонна кислота

З нальотом ефективно бореться і лимонна кислота. Так, 1 столову ложку лимонної кислоти можна змішати зі 100 мілілітрами води. Цю суміш слід нанести на брудні місця, залишити на 10 хвилин, а після – змити теплою водою.

Важливо! Якщо підлога у душовій виготовлена з натурального каменю, то лимонну кислоту варто використовувати обережно. Вона може зіпсувати мармур чи граніт, а також місцями "з'їсти" колір.

Перекис водню і сода

Харчова сода та перекис водню допомагають у боротьбі з різними видами забруднень – від нальоту до цвілі та грибку. Достатньо посипати забруднені ділянки содою, залити перекисом водню та залишити щонайменше на 10 хвилин.

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