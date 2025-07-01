Щоб вимити глянцеву кухню, треба знайти кілька лайфхаків. Про них повідомляє 24 Канал.

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Чим мити кухню

Глянцева кухня потребує постійного догляду та регулярного прибирання. Однак навіть цей процес може принести незручності, адже після миття можуть залишатися розводи.

Щоб кухня була чистою, а глянцеві фасади – без плям та розводів, слід дотримуватися кількох простих правил. Так, для очищення від бруду та жиру слід взяти звичайний засіб для миття посуду.

Достатньо розвести рідину для миття посуду водою та протерти цим розчином усі фасади. Щоб не залишалося розводів, слід обирати м'які губки та ганчірки.

Мильний розчин слід змити чистою водою, а після – протерти сухою ганчіркою. Важливо брати саме мікрофібру, яка ідеально витиратиме поверхню.

До слова, не слід користуватися паперовими рушниками під час миття глянцевої кухні. Якщо ними витирати насухо фасади, то рушники можуть подряпати поверхні.

Також глянцеві кухні можна помити господарським милом. Експерти говорять, що його можна натерти на терку та розчинити у воді. Цим мильним розчином можна легко помити усі фасади.

Крім того, протерти глянцеву кухню можна і вологими серветками для прибирання або ж спеціальними засобами, які ефективно видаляють бруд та не залишають розводів.

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