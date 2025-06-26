І хоча, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, ці крихітні комахи здаються максимально вразливими, боротися з ними буває непросто. Як це зробити ефективно, розповідаємо далі.

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Хто такі плодові мушки

Плодові мушки – це дрібні комахи з червоними очима, яких найчастіше можна побачити навколо перестиглих або зіпсованих фруктів.

На відміну від комариків, що живуть у кімнатних рослинах, плодові мушки обирають кухню – особливо влітку й восени.

Ці комахи швидко розмножуються: одна самка відкладає до 500 яєць поблизу органічних залишків, у смітниках, зливних трубах чи навіть на вологих губках. Тому проблема може виникнути буквально за кілька днів.

Як позбутися плодових мушок

Готові пастки для мух.

У магазинах можна знайти пастки з нетоксичною приманкою. Вони ефективно зупиняють розмноження та можуть знищити до 2000 комах за раз.

Саморобна пастка з оцтом.

Зробіть воронку з аркуша паперу та вставте її в банку з яблучним оцтом. Комахи залетять усередину, але не зможуть вибратися. Замість оцту можна використати шматочок стиглого банана.

Пастка з мийним засобом.

Змішайте кілька крапель засобу для миття посуду з білим оцтом у відкритій мисці. Поверхневий натяг знизиться, і мушки тонутимуть одразу після посадки.

Як зробити пастку для мушок: дивіться відео

Пляшка з вином або пивом.

Невелика кількість старого вина чи пива у відкритій пляшці привабить комах. Додайте трохи засобу для посуду для більшої ефективності.

Інсектицид.

Якщо натуральні методи не допомагають, скористайтеся інсектицидом. Обирайте продукти з відповідним маркуванням та уважно читайте інструкції.

Профілактика появи плодових мушок

Щоб зменшити ймовірність появи плодових мушок, слідкуйте за чистотою в зоні раковини, регулярно дезінфікуйте стільниці, швабри та ганчірки.

Також тримайте вікна й двері зачиненими або встановіть сітки.

Крім того, не залишайте фрукти та овочі на відкритому повітрі, вчасно виносьте сміття та очищайте контейнери для перероблювання.

До речі, якщо крім маленьких мушок, влітку турбують також великі мухи, можна виготовити спеціальний спрей, що їх відлякуватиме.