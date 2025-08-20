Як правильно мити індукційну плиту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

Як чистити індукційну плиту?

Щоб правильно чистити індукційну варильну поверхню, слід розуміти її будову та принцип роботи. На такій плиті посуд нагрівається за допомогою електромагнітної індукції. Оскільки тепло передається відразу, то приготування їжі набагато енергоефективніше та швидше. Крім того, індукційні плити дуже точно підтримують встановлену температуру.

Як і будь-яка інша поверхня індукційну плиту можна легко забруднити під час приготування їжі. Щоб її очистити, знадобиться:

ганчірка з мікрофібри;

м'який засіб для чищення або засіб для миття посуду;

засіб для чищення скляних варильних поверхонь;

крем для полірування варильних поверхонь.

Важливо! Перед тим як починати очищення індукційної плити, слід переконатися, що вона вимкнена та повністю охолола.



Як помити індукційну плиту / Фото Freepik

Покрокова інструкція, як чистити індукційну плиту:

Серветкою з мікрофібри витерти усі крихти з поверхні. Намочити серветку з мікрофібри у теплій воді та нанести на неї м'який засіб для чищення плити. Протирати поверхню плити круговими рухами. У жодному разі не варто використовувати абразивний засіб, адже він може подряпати плиту. Змити засіб для миття теплою водою. Насухо витерти індукційну плиту.

Якщо на поверхні залишилися плями чи сліди від приготування їжі, то слід використати засіб для чищення кераміки чи нержавіючої сталі. Однак важливо дотримуватися чіткої інструкції від виробника, щоб не пошкодити плиту.

Також можна скористатися народним способом. Так, експерти рекомендують використовувати оцет та харчову соду, які треба наносити точково та у жодному разі не терти поверхню. Розчин слід нанести на кілька хвилин, а після змити.

