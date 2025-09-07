Если листья растений в саду все покрыты дырками странной формы, а некоторые саженцы вообще исчезли, вероятно, в этом виноваты слизни.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, они питаются многими различными видами съедобных и декоративных растений, поэтому могут представлять реальную угрозу для сада. Как избавиться от этих вредителей, рассказываем далее.

Как избавиться от слизней?

Полностью избавиться от слизней получится вряд ли, но уменьшить их количество и вредное воздействие можно с помощью таких способов:

Ищите слизней рано утром, в сумерках и в дождливые дни. Осмотрите места, где они могут прятаться, например, под скамейками, под листьями или под растениями в горшках. Используйте перчатки, чтобы собрать их вручную, а затем бросьте в ведро с мыльной водой.

Минимизируйте места, где можно спрятаться. Используйте ножки для цветочных горшков, проредите тяжелую мульчу и удалите древесину, что гниет, кучи мусора и камни, где могут спрятаться слизни.

Поливайте рано днем, чтобы растения и почва могли высохнуть. Это не будет создавать привлекательных условий для слизней.

Слизни могут быстро уничтожить растения / Фото Pexels

Выращивайте растения, которые они не любят. Растения, имеющие сильный аромат, такие как розмарин, герань, шалфей и лаванда, будут отпугивать слизней.

Используйте картонные ловушки. Положите кусок картона или тонкой фанеры на клумбы и грядки, чтобы привлечь слизней, а затем каждое утро собирайте их там.

Как защитить сад от других вредителей?

Слизни – это не единственная опасность для сада. Также стоит знать практические советы, которые помогут защитить цветы от кроликов, ведь они могут быть не менее вредными.

А кроме того, желательно следить за популяцией муравьев в саду, ведь их важно вовремя остановить от захвата растений.