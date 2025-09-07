Якщо листя рослин у саду все вкрите дірками дивної форми, а деякі саджанці взагалі зникли, ймовірно, у цьому винні слимаки.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, вони харчуються багатьма різними видами їстівних та декоративних рослин, тож можуть становити реальну загрозу для саду. Як позбутися цих шкідників, розповідаємо далі.

Також цікаво Їх можна швидко позбутися: що робити якщо гриби раптово заполонили двір

Як позбутися слимаків?

Повністю позбутися слимаків вийде навряд, але зменшити їхню кількість та шкідливий вплив можна за допомогою таких способів:

Шукайте слимаків рано вранці, в сутінках та в дощові дні. Огляньте місця, де вони можуть ховатись, наприклад, під лавками, під листям чи під рослинами в горщиках. Використовуйте рукавички, щоб зібрати їх вручну, а потім киньте у відро з мильною водою.

Мінімізуйте місця, де можна сховатися. Використовуйте ніжки для квіткових горщиків, прорідіть важку мульчу та видаліть деревину, що гниє, купи сміття та каміння, де можуть сховатися слимаки.

Поливайте рано вдень, щоб рослини та ґрунт могли висохнути. Це не створюватиме привабливих умов для слимаків.

Cлимаки можуть швидко знищити рослини / Фото Pexels

Вирощуйте рослини, які вони не люблять. Рослини, що мають сильний аромат, такі як розмарин, герань, шавлія та лаванда, будуть відлякувати слимаків.

Використовуйте картонні пастки. Покладіть шматок картону або тонкої фанери на клумби та грядки, щоб привабити слимаків, а потім щоранку збирайте їх там.

Як захистити сад від інших шкідників?

Слимаки – це не єдина небезпека для саду. Також варто знати практичні поради, які допоможуть захистити квіти від кроликів, адже вони можуть бути не менш шкідливими.

А крім того, бажано слідкувати за популяцією мурах у саду, адже їх важливо вчасно зупинити від захоплення рослин.