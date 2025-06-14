Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, якщо ви хочете зберегти свій сад, варто серйозно поставитися до проблеми й навчитися тримати кроликів подалі від квітів. Що у цьому може допомогти, розповідаємо далі.

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Розпізнаємо шкоду від кроликів

Кролики найчастіше виходять на полювання вночі, тож зранку можна побачити результати: зниклі рослини, погризені стебла, чисті зрізи на листках – наче хтось обрізав їх ножицями. Додаткові ознаки присутності кроликів:

характерні круглі екскременти, розкидані по саду;

пучки хутра на гілках або паркані;

сліди риття біля грядок чи огорож.

Фізичні бар’єри – перша лінія захисту

Найнадійніший спосіб уберегти рослини – створити фізичну перешкоду.

Це може бути огорожа з дроту – оберіть дротяну сітку із маленькими отворами (до 2,5 сантиметрів), заглибте її в землю на 10 – 15 сантиметрів і підніміть на висоту щонайменше 60 сантиметрів. Надійно закріпіть дерев’яними або металевими кілками.

Також ефективними є клітки для окремих рослин – обгорніть кущі сіткою або використовуйте сітку для птахів із кріпленням до землі.

Водночас для захисту дерев та кущів встановіть пластикові кожухи навколо стовбурів.

Для додаткового захисту можна використовувати ліхтарі чи розбризкувачі з датчиками руху.

Кролики можуть шкодити саду / Фото Freepik

Висаджуйте рослини, які не до вподоби кроликам

Хоча кролики мають широкий гастрономічний смак, деякі рослини їм не подобаються через аромат, текстуру чи токсичність. Додайте ці види до свого квітника:

бегонія;

календула;

гіацинти;

нарциси;

герань;

флокс повзучий;

шавлія;

півонії.

Ці рослини можуть слугувати як природна відлякувальна межа біля більш вразливих сортів.

Створіть середовище, непривітне для кроликів

Кролики уникають відкритих і незатишних територій. Щоб знизити ймовірність появи гризунів:

регулярно скошуйте газон;

прибирайте кущі та підлісок, де вони можуть ховатися;

перевіряйте місця біля парканів, сараїв чи ґанку на наявність нір;

тримайте на подвір’ї кота або собаку – вони інстинктивно відлякують диких тварин.

До слова, не всі гості у саду є непроханими. Так, до прикладу, бджоли є цілком бажаними відвідувачами, для яких можна перетворити підручні засоби на притулок.