Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, більшість речей, які допоможуть бджолам, уже, ймовірно, є у вас вдома. Кілька простих ідей, як подарувати їм друге життя, перетворивши їх на притулки для запилювачів, розповідаємо далі.

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Готель для бджіл зі звичайної бляшанки

Порожні консервні банки можуть стати безпечним прихистком для самотніх бджіл. Просто наповніть банку гілочками або стеблами очерету, які стануть для них гніздовими камерами. Закріпити банку можна дротом або мотузкою – свердлити отвори необов’язково.

Як зробити будиночок для бджіл: дивіться відео

Водна станція з відер

Щоб втамувати спрагу бджіл, використайте два пластикові відра: одне – як резервуар, інше – як чаша з водою. Для руху води встановіть маленький сонячний насос. Така конструкція забезпечить постійний доступ до чистої води для всіх мешканців вашого саду.

Фонтан для бджіл: дивіться відео

Саморобний вулик із банки

Великі скляні банки можна використати як імпровізовані вулики. Встановіть їх догори дном, залишивши відкриту шийку для входу бджіл. Можна створити цілий мінівулик, вкрутивши кілька банок у дощечку з отворами.

Вулик з банки: дивіться відео

Чому це важливо

Запилювачі, зокрема бджоли, відіграють ключову роль у збереженні екосистем, допомагають рослинам розмножуватись, а саду – розквітати.

І кожен простий предмет, який ви перетворите на притулок або джерело води, допомагає їм вижити у все складнішому середовищі.

Садівництво може бути не лише красивим, а й свідомим. Тож наступного разу, коли викидатимете стару банку чи тарілку – подумайте, чи не стане вона новим домом для маленьких, але дуже важливих мешканців вашого двору.

До слова, хоч бджоли є дуже важливою частиною екосистеми, у деяких місцях вони створюють дискомфорт. Зокрема, важливо вміти відлякати бджіл від басейну, не нашкодивши комахам.