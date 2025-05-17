Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, якщо ванна встановлена неправильно, вона може не лише відлякувати птахів, а й становити загрозу для них. Який ключових правил варто дотримуватися, щоб облаштувати пташину ванну безпечно й ефективно, розповідаємо далі.

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Як вибрати місце для пташиної ванни

Затінене або напівзатінене місце.

Уникайте прямого сонця – воно сприяє перегріванню та росту водоростей. Тінь допоможе зберегти воду прохолодною та чистою.

Приблизно 3 метри від кущів і дерев.

Це дозволяє птахам легко побачити ванночку, мати поруч зручне місце для відпочинку та водночас уникнути засідок хижаків, як-от котів.

Або ближче ніж 90 сантиметрів до вікна, або далі ніж 9 метрів.

Це зменшує ризик зіткнення птахів із вікном – або не встигнуть розігнатися, або встигнуть облетіти перешкоду.

Ванночка має бути комфортною для птахів / Фото Freepik

Не ставте ванну під годівницею.

Інакше вода швидко забрудниться залишками корму та пташиним послідом.

Висота – не менше 90 сантиметрів від землі.

Підняття ванночки на постамент дає птахам більше захисту від наземних хижаків.

Стабільна, рівна поверхня.

Щоб уникнути перевертання та розливання води.

Як зробити пташину ванну ще більш привабливою

Ідеально, щоб глибина води у ванній сягала до 4 сантиметрів. Краще, якщо краї будуть пологими. Також додайте плоскі камені – це дозволить птахам контролювати глибину та зручно входити у воду.

Крім того, враховуйте, що воду слід міняти кожні кілька днів, особливо влітку. Для чищення ванночки використовуйте жорстку щітку. Підійде як водопровідна, так і дощова вода.

Водночас капання або легке струмування води допомагає птахам знаходити ванну. Можна придбати спеціальну крапельницю або використати шланг із повільною подачею.

До речі, крім ванночки для птахів, у дворі можна облаштувати й інші водні елементи для краси та спокою.