Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, если ванна установлена неправильно, она может не только отпугивать птиц, но и представлять угрозу для них. Какие ключевые правила следует соблюдать, чтобы обустроить птичью ванну безопасно и эффективно, рассказываем далее.

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Как выбрать место для птичьей ванны

Затененное или полузатененное место.

Избегайте прямого солнца – оно способствует перегреву и росту водорослей. Тень поможет сохранить воду прохладной и чистой.

Примерно 3 метра от кустов и деревьев.

Это позволяет птицам легко увидеть ванночку, иметь рядом удобное место для отдыха и одновременно избежать засад хищников, например котов.

Или ближе чем 90 сантиметров к окну, или дальше чем 9 метров.

Это уменьшает риск столкновения птиц с окном – или не успеют разогнаться, или успеют облететь препятствие.

Ванночка должна быть комфортной для птиц / Фото Freepik

Не ставьте ванну под кормушкой.

Иначе вода быстро загрязнится остатками корма и птичьим пометом.

Высота – не менее 90 сантиметров от земли.

Поднятие ванночки на постамент дает птицам больше защиты от наземных хищников.

Стабильная, ровная поверхность.

Во избежание переворачивания и разливания воды.

Как сделать птичью ванночку еще более привлекательной

Идеально, чтобы глубина воды в ванной достигала до 4 сантиметров. Лучше, если края будут пологими. Также добавьте плоские камни – это позволит птицам контролировать глубину и удобно входить в воду.

Кроме того, учитывайте, что воду следует менять каждые несколько дней, особенно летом. Для чистки ванночки используйте жесткую щетку. Подойдет как водопроводная, так и дождевая вода.

При этом капание или легкая струя воды помогает птицам находить ванну. Можно приобрести специальную капельницу или использовать шланг с медленной подачей.

Кстати, кроме ванночки для птиц, во дворе можно обустроить и другие водные элементы для красоты и спокойствия.