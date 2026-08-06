Урожай будет уже осенью: 5 культур, которые нужно посадить в августе

Несмотря на то, что лето в самом разгаре, многие огородники считают, что основные работы уже завершены. Однако эксперт по садоводству Бенедикт Вангимс убежден: сейчас самое время высадить некоторые быстрорастущие культуры, которые дадут урожай осенью.

Бенедикт Вангимс назвал пять культур, которые обязательно стоит посеять в августе.

Что посадить в августе, чтобы получить урожай осенью?

Пак-чой

Первой в списке эксперта стоит пак-чой – быстрорастущая листовая капуста, которую часто используют в китайской кухне. Ее добавляют в салаты и блюда, обжаренные на сковороде.

Пак-чой – одна из немногих культур, которая не только очень вкусна, но и прекрасно смотрится на огороде.

По словам эксперта, пак-чой относится к культурам прохладного сезона.

Она прекрасно себя чувствует, если ее высевать в конце лета, когда температура уже начинает снижаться.

Если посеять ее в сильную жару, растение часто быстро зацветает, не успев сформировать сочные кочаны. А если сделать это сейчас, она без проблем приживется и будет хорошо расти осенью.

Бенедикт советует сначала высевать семена в кассеты или небольшие ячейки для рассады, помещая по два семени в каждую.

После прорастания более слабый росток следует удалить. У такого способа есть еще одно преимущество. Пока рассада растет в кассетах, ее легче защитить от вредителей.

Пак-чой – вкусная и привлекательная на вид культура / Фото Pinterest

Руккола

Далее Бенедикт советует посеять рукколу.

"Если и есть культура, которая лучше всего подходит для быстрого урожая, то это именно руккола", – говорит он.

По словам эксперта, это одна из самых быстрорастущих салатных культур. Первый урожай часто можно собирать менее чем через шесть недель после посева.

Руккола обладает приятным пряным вкусом с легкой ореховой ноткой, поэтому прекрасно подходит для пиццы, пасты, салатов или в качестве самостоятельной зелени.

Бенедикт отмечает, что руккола очень неприхотлива и хорошо всходит практически при любом способе посева.

В августе самое время посеять известную приправу к блюдам – рукколу / Фото Pinterest

Китайская капуста

Третьей культурой в списке стала китайская капуста. Бенедикт подчеркивает, что с ее посевом лучше не медлить.

"Эту культуру нужно высеять именно сейчас, когда еще сохраняется летнее тепло в конце сезона", – объясняет он.

По словам эксперта, китайская капуста незаслуженно недооценена. Она прекрасно подходит для азиатских салатов и многих других блюд.

Китайская капуста требует регулярных и обильных поливов, особенно в сухую погоду / Фото Pinterest

Кинза (кориандр)

Следующей культурой Бенедикт называет кориандр (кинзу).

Если посеять кориандр в середине лета, он почти сразу начинает цвести. Но когда температура снижается, растение активно наращивает ароматную листву, ради которой его и выращивают.

По словам Бенедикта, кинза является незаменимым ингредиентом для "трех С" – сальсы, салатов и супов.

Богатая витамином С кинза – одна из культур, которые стоит посеять в августе / Фото Pinterest

Репа

Пятой рекомендацией эксперта стала репа.

Репа, посеянная в конце лета, развивается в более прохладных условиях и получается совсем другой.

"Такая репа станет настоящим открытием. Она быстро растет, а корнеплоды получаются нежными, сочными и сладкими, – отмечает эксперт.

Репу можно запекать с чесноком и тимьяном или нарезать тонкими ломтиками и добавлять в летние салаты.

Август – время для посева репы / Фото Pinterest