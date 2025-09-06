Лаванда является не слишком прихотливым растением, но все же имеет свои особенности, которые важно учитывать для того, чтобы получить красивые и пышные кусты.

В эксклюзивном интервью 24 Канала фермер и основательница бренда lavandAnna Анна Збинская рассказала, каких ошибок следует избегать, чтобы лаванда хорошо себя чувствовала и радовала глаз ярким цветением.

Каких ошибок следует избегать в уходе за лавандой?

Анна Збинская выделяет три главные ошибки, которые значительно влияют на благосостояние лаванды.

Самая большая ошибка, по ее словам, – это чрезмерный полив. Как объясняет фермер, лаванда не требует много воды, и для нее больший вред будет наносить именно застой воды, чем его отсутствие.

Вторая же ошибка – это полное отсутствие обрезки. Без обрезки лаванда не будет развиваться так, как нужно, а впоследствии – просто перестанет расти.

И наконец третья ошибка – это высадка в тени. Лаванда обожает солнце и для того, чтобы она хорошо цвела, ее нужно сажать в солнечном месте.

Как говорит Анна Збинская, если это будет полутень или полутень, то она не будет развиваться настолько красиво.

Что еще стоит знать о лаванде?

Несмотря на свою прихотливость, как оказывается, лаванда не требует богатой питательными веществами почвы. Избыток витаминов и минералов наоборот замедляет ее развитие и уменьшает количество цветов.

Зато секретный ингредиент, что ей нужен, – это гравий. Именно он создает близкие к ее естественному средиземноморскому климату условия.