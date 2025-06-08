Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, если вы хотите, чтобы лаванда щедро цвела, стоит обратить особое внимание на почву, в которой она растет. В чем его главный секрет, рассказываем далее.

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Какой грунт важен для лаванды

В отличие от большинства растений, лаванда не требует богатой питательными веществами почвы. Наоборот – избыток витаминов и минералов тормозит ее развитие и уменьшает количество цветов.

Зато секретный ингредиент, что ей нужен, – это гравий. Он помогает снизить питательность среды, обеспечивая лаванде условия, близкие к ее естественному средиземноморскому климату.

Кроме того, гравий улучшает дренаж и не дает воде застаиваться – это критически важно для предотвращения гниения корней. Лаванда плохо переносит переувлажнение, поэтому стоит мульчировать почву именно гравием, а не органическими материалами, которые сохраняют влагу.

Сколько гравия нужно лаванде

Чтобы создать идеальную среду для лаванды, смешайте 30% гравия с 70% садового грунта или компоста. Такая смесь обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха в земле, что способствует лучшему развитию корневой системы.

Лаванда требует особых условий выращивания / Фото Freepik

Если гравия нет под рукой, можно использовать грубый песок – эффект будет подобным.

Что еще влияет на цветение лаванды

Кроме структуры почвы, важную роль играют и другие факторы:

Освещение. Лаванда нуждается в нескольких часах прямого солнечного света ежедневно. Хотя она переносит полутень, лучше цветет именно на солнечных участках. Идеально, если в обеденную жару она будет частично затененной.

Циркуляция воздуха. Хорошо проветриваемые места помогают растению оставаться сухим, что уменьшает риск грибковых заболеваний.

Правильный pH. Идеальный уровень кислотности для лаванды – от 6,5 до 8,0. Проверить pH почвы можно с помощью простых тест-полосок. Если показатели не в норме, растение может хуже усваивать питательные вещества, что влияет на его вид и цветение.

К слову, не только лаванда требует особых условий для пышного цветения. К примеру, чтобы петунии цвели до первых заморозков, их важно правильно обрезать.